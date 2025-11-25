Clamor contra la «pandemia» de violencia machista

Carlos Álvaro Segovia Martes, 25 de noviembre 2025, 21:12 | Actualizado 21:18h. Comenta Compartir

Bajo la estatua de Juan Bravo, el colectivo Segovia Feminista reunió ayer a cientos de personas (mujeres, hombres, jóvenes y mayores) para clamar contra las distintas violencias machistas que sufren las mujeres por el simple hecho de serlo. El acto comenzó con la lectura, una a una, de noticias de última hora sobre casos recientes de violencia machista: asesinatos, agresiones sexuales, amenazas, órdenes de alejamiento incumplidas y menores víctimas de violencia vicaria. Cada caso fue recibido con un largo silencio y un atronador aplauso final dirigido a las víctimas.

Las reivindicaciones de Segovia Feminista para este 25N giraron en torno a la exigencia de protección real e inmediata para mujeres amenazadas y sus hijas e hijos, de reconocimiento oficial de la «pandemia» de violencia machista, de educación afectivo-sexual igualitaria y no sexista en todos los niveles, y de formación obligatoria y específica en violencia de género para sanitarios, policías, jueces y fiscales.

Bajo el título «Sin miedo, hablar puede cambiarlo todo», las convocantes pusieron el dedo en la llaga de las distintas violencias que sufren las mujeres a manos de sus parejas y exparejas varones: «Hoy recordamos a todas las mujeres que han sufrido y sufren violencia por el hecho de serlo. […] El 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas las hermanas Mirabal, bajo la dictadura de Trujillo. Desde entonces hemos nombrado una a una las distintas violencias que seguimos sufriendo: física, psicológica, sexual, emocional, económica, digital, política, simbólica, vicaria… Son las múltiples caras del patriarcado».

La violencia ejercida contra las mujeres es -recordó Segovia Feminista- la expresión «más extrema» de una desigualdad que se produce cada día en los hogares, en el trabajo, en las redes, en las aulas... «No podemos mirar para otro lado, pongamos voz a cada violencia en el momento en que se produzca. Sigamos con este compromiso, creemos espacios seguros, igualitarios y libres de violencia. Educar en el respeto, la empatía y la corresponsabilidad es algo colectivo. Que el recuerdo de nuestras reivindicaciones pasadas consiga ser solo eso, pasado, y un día podamos mirar atrás con sensación de avance, de retos conseguidos, ausencias de miedo y derechos y derechos afianzados para siempre entre nosotras».

Las mujeres abogaron por que la lucha siga en pie: «Hay un mandato de silencio impuesto desde la cultura a lo largo de la historia, pero que no quede ninguna duda de que hablaremos, que no perderemos ni uno de nuestros derechos y que seguiremos siendo la voz de la lucha contra cualquier violencia contra las mujeres, por las que no pueden o no se atreven a hablar, porque una sociedad justa se construye con todas y todos. Unamos las voces de todas, las voces de las que no callan, que empujan hacia otra forma de convivencia, hacia un horizonte de dignidad y no de humillación, de encuentro y no de miedo. Cuando una alza la voz, millones despiertan, porque nos queremos vivas, libres y sin miedo, y sin miedo, hablar puede cambiarlo todo».

Segovia Feminista recibió el apoyo expreso de sindicatos y otros colectivos, como el Foro Social de Segovia, que hizo pública su adhesión: «Nos manifestamos profundamente feministas […] Condenamos cualquier tipo de violencia contra la mujer por el hecho de serlo, también la violencia vicaria, laboral, económica o sexual. Apostamos por una educación en igualdad en todas las etapas educativas y una acción social que reaccione ante cualquier agresión machista, también entre los más jóvenes, donde a veces las propuestas feministas no tienen buena acogida mezcladas con posiciones políticas».

La concentración concluyó con el recuerdo de las víctimas, música y aplausos. Segovia Feminista expresó un compromiso claro: «Seguiremos en la calle hasta que ninguna mujer tenga miedo de volver a casa y hasta que la última víctima sea la última». El colectivo también contó con el apoyo de representantes de los grupos municipales de izquierda que no acudieron por la mañana al acto institucional del Ayuntamiento, entre ellos los portavoces de PSOE, IU y Segovia en Marcha, Clara Martín, Ángel Galindo y Guillermo San Juan, respectivamente. Segovia en Marcha, contraria al enfoque de la campaña municipal, acusó al PP de intentar hacer «un equilibrismo imposible» entre quienes consideran las violencias machistas «como una vulneración de derechos fundamentales y quienes se acomplejan por el avance de discursos negacionistas que cuestionan la existencia misma de la violencia de género».

A pesar de la discrepancia, el Ayuntamiento de Segovia tiene previsto aprobar en el próximo pleno un manifiesto conjunto que, si nada se tuerce, apoyarán todos los grupos excepto Vox.

