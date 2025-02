Herranz tuvo la última palabra

El Nava acaba de ver cómo Lucas Aizen marca el penalti del 32-32 a escasos 20 segundos del final, en una acción que, además, ... les deja con uno menos por la exclusión de Robledo. Pero un punto en Puente Genil es escaso para un equipo que ganaba de cuatro a seis minutos del final, que no conoce la victoria en 2025. Así que va a por todas, vacía portería, asume que cualquier pérdida supondrá la derrota y encuentra el gol en un pase picado de Méndez a Pablo Herranz, que resuelve la papeleta. Y no es la primera vez. El triunfo es tan ajustado que cuando el cuadro local saca de centro, la portería sigue vacía. Hubieran bastado un par de segundos, pero no, suena la bocina para validar una victoria sanadora.

Puente Genil Álvaro De Hita (1), Fradj Ben Tekaya, Antonio Cabello, Daniel Ramos (3), Mahamadou Keita (1), Paco Bernabéu, José Cuenca (1), Rúben Ledi (8) Domingo Mosquera (1), Medina (1), Lucas Aizen (10), Tiago Sousa, Daniel Serrano (5), Denys Barros (1) y Claudio Ramos. 32 - 33 Viveros Herol Nava Luis de Vega, Borja Méndez (7), Isaías Guardiola (2), Dani Pérez, Alfredo Otero, Lautaro Robledo (2), Mario Nevado (6), Pancho Ahumada (2), Gonzalo Carró, Sasha Tioumentsev (4), Adrián Nolasco (6), Óscar Marguán (1), Gedeón Guardiola, Nico Bonanno, Buda y Pablo Herranz (3). Parciales: 1-2, 4-6, 5-10, 7-11, 9-13, 13-17 (descanso), 16-21, 20-24, 23-25, 25-28, 27-30 y 32-33.

Árbitros: Sánchez Bordetas y Millán Cazorla. Señalaron dos exclusiones a los locales y cinco a los visitantes.

Fue el epílogo a un duelo dominado por los segovianos, que nunca fueron por detrás, pero recibieron un parcial del 4-0 casi al final. El Nava anotó a las primeras de cambio con un pase de Isaías picado para Herranz, que cada cualquier sandía en seis metros, da igual el precio. Fue un lance premonitorio, pues el siguiente que llegó a sus inmediaciones también lo cazó, mientras celebró una exclusión de libro por un agarrón que convirtió su camiseta en pijama. Empezó bien el ataque segoviano, carburando, sin prisa para encontrar la ventaja en el tiro exterior, ya fuera de Nevado, Méndez o Isaías, el único lateral derecho sano, que anota desde nueve metros, pero también sorteaba rivales al contragolpe con una agilidad impropia de su tamaño. Todo partió de la defensa: una pérdida que Ahumada sacó a toda mecha para dejar a su compañero solo. En diez minutos, brecha: 3-6.

La solvencia visitante estaba cimentada en su zaga, el 6:0 de rigor. Decía un ex vestido de calle como Luisfe, buen conocedor del genoma competitivo de Puente Genil, que para ganar en esa pista hay que ser duro, jugar con el contacto, nada de florituras. Lo entendieron Bonanno, Gedeón y Carró, murallas permanentes para un rival que no encontraba travesías hacia Luis de Vega y tenía que forzar más de la cuenta. El leonés se marchó al descanso con digno 32% de paradas, en parte por la ayuda de su zaga, que complicaba un lanzamiento tras otro. No tardaron en pedir tiempo muerto los locales, pero la cadencia navera seguía impertérrita Lo entendió Nevado, que no quería prisas tras una recuperación. Impuso una circulación más lenta que convirtió en gol Méndez, con un tiro despejado por el carril central, para poner la máxima del partido: 5-10.

La defensa cimentó los mejores momentos de los segovianos, liderados en ataque por Nolasco, Méndez y Nevado

El lenguaje corporal reflejaba la comodidad del Nava sobre la pista: el canterano Alfredo Otero tirándose al suelo para cortar con la palma un pase hacia el extremo o el grito de Gonzalo Carró cuando los compañeros le levantaron de suelo tras una falta en ataque, un éxito que el gallego celebra más que los goles. Aunque el ritmo lento sea una de las características de los cordobeses, al cuadro segoviano le sentaba bien el traje y creció con él. Los ataques rápidos –una acción de contragol que terminó en un tiro forzado de Dani Pérez que paró Álvaro de Hita– no solo tenían el riesgo del fallo, sino de propiciar un parcial, lo último que necesitaba un equipo que mandaba con solvencia. El otro vehículo de las remontadas es la portería: amagó De Hita deteniendo un penalti al pucelano, pero no se convirtió en tendencia.

Fue el mejor partido de Nolasco como navero, apareciendo en el tramo final de la primera parte, con goles de mérito como el que se sacó en pasivo escondiendo el balón en el desplazamiento lateral para soltar un misil. Como Sasha, con una aceleración de brazo portentosa. Así salvaba Álvaro Senovilla las rotaciones en el lateral derecho, tirando también de Nevado. Mientras, Luis de Vega paraba el primer penalti a Aizen. Su única mácula fue un tiro con el tiempo cumplido de Dani Serrano, que coló un lanzamiento con efecto en la escuadra para el 13-17 al descanso.

Ampliar Ahumada salta para realizar un lanzamiento. Estefanía Hernández

El paso por vestuarios transformó lo que era un partido de defensas en un duelo de ataques. El Nava lo sostuvo porque encontraba tiros despejados en nueve metros para Nevado, Nolasco o Méndez, que también ejecutaba con éxito los penaltis, pero su dominio ya no era tan firme. Álvaro de Hita evitó el +6 en una transición de Ahumada y el Puente Genil, sin su faro, Pablo Simonet, lesionado, reaccionó con Aizen y el angoleño Rubén Ledi, un cuchillo entre mantequilla, capaz de todo, como un tiro de cadera en pasivo que botó antes de colarse frente a Buda. Un parcial de 6-2 acercó a los cordobeses a uno, pero los de Senovilla reaccionaron con defensa, bajando el ritmo, arrimando la ascua a su sardina. El ejemplo fue un tiro de Cuenca muy forzado desde el extremo, la única rendija que ofrecía una defensa intratable por el centro. Lo paró De Vega para que Nevado resolviera un dos contra dos canónico y pusiera el 26-30.

No fue el final porque Puente Genil, como Nava, no regala victorias. Llegaron tres golazos de Aizen y Ledi, jugadas difícilmente apelables, que desembocaron en el 29-30. Del tiempo muerto de Senovilla salió una jugada nerviosa en la que Nolasco no se atrevió a tirar y Méndez, ya en pasivo, terminó regalándola para la contra feliz del angoleño hacia el empate. Dos minutos, cuatro ataques, cuatro goles: Nevado desde nueve metros, penetración de Ledi y los penaltis de Méndez y Aizen. Como en la ida, 32-32. Pero Herranz tuvo la última palabra.