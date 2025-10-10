El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo del tramo en el que ha ocurrido el accidente de tráfico. Antonio de Torre

Herido un conductor al chocar su coche contra un autobús en Nueva Segovia

El accidente de tráfico se produjo en la carretera de La Granja y todos los ocupantes del autocar resultaron ilesos

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Viernes, 10 de octubre 2025, 19:40

Un hombre resultó herido este viernes tras chocar el vehículo que conducía contra un autobús en Segovia capital. Los hechos se produjeron en la carretera ... de La Granja, a su paso por el barrio de Nueva Segovia, lo que obligó a restringir el tráfico hasta la retirada de los vehículos accidentados y también se requirió asistencia sanitaria para la víctima, un varón de 77 años. Los pasajeros del autocar resultaron ilesos.

