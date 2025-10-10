Herido un conductor al chocar su coche contra un autobús en Nueva Segovia

Un hombre resultó herido este viernes tras chocar el vehículo que conducía contra un autobús en Segovia capital. Los hechos se produjeron en la carretera ... de La Granja, a su paso por el barrio de Nueva Segovia, lo que obligó a restringir el tráfico hasta la retirada de los vehículos accidentados y también se requirió asistencia sanitaria para la víctima, un varón de 77 años. Los pasajeros del autocar resultaron ilesos.

El siniestro tuvo lugar instantes después de las 14:00 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Emergencias Castilla y León recibió una llamada en la que se alertaba de que había ocurrido un accidente de tráfico en la carretera CL-601, que conecta la ciudad de Segovia con el Real Sitio de San Ildefonso. En concreto, el incidente se localizó en el tramo de esta vía, conocida en la ciudad como avenida Juan de Borbón y Battemberg, que rodea el barrio de Nueva Segovia y que va desde la rotonda del Pórtico hasta la que conecta con la circunvalación SG-20.

Por causas que ahora se investigan, un coche colisionó contra un autocar de línea y el ocupante del turismo resultó herido leve, por lo que se precisó atención médica urgente. Es por ello que el 1-1-2 trasladó el aviso a la Policía Local de Segovia, a la Policía Nacional y a emergencias sanitarias -Sacyl-, que movilizó un ambulacia de soporte vital básico. En el lugar del accidente, el equipo médico asistió al conductor del turismo, un varón de 77 años, que fue trasladado finalmente al Hospital General. No hubo que lamentar heridos entre los pasajeros del autobús.

Durante al menos un par de horas, los agentes del cuerpo de seguridad municipal regularon la circulación en este punto de la ciudad para garantizar el paso con seguridad del resto de los conductores. La coincidencia con la hora punta, debido a la salida de los colegios y de los centros de trabajo, provocó algunas retenciones puntuales durante las labores de retirada de los vehículos accidentados.