El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Ambulancia de Sacyl. A. de Torre

Herida por arma blanca una mujer de 36 años

El personal sanitario atendió a la víctima en el sitio y la trasladó en estado grave al Complejo Asistencial de Segovia

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Jueves, 9 de octubre 2025, 10:20

Comenta

La Policía Local de Segovia alertó anoche al 112, cerca de las nueve y media, sobre una grave agresión en la avenida Gerardo Diego, a ... la altura del palacio de justicia. Una mujer de 36 años resultó herida por arma blanca en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. De inmediato, se notificó a la Policía Nacional y a Sacyl, que desplegó una UVI móvil al lugar de los hechos. El personal sanitario atendió a la víctima en el sitio y la trasladó inmediatamente al Complejo Asistencial de Segovia. Por el momento, las autoridades no han proporcionado más detalles sobre la agresión, y la investigación sigue en curso para determinar las causas y posibles responsables del incidente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Ana Fernández Sancho, vallisoletana referente en inclusión y discapacidad
  2. 2

    Gran despliegue policial por el aviso de una pelea multitudinaria en la calle Gabilondo
  3. 3

    Roban en al menos una decena de coches en La Cistérniga: «Se han llevado la sillita de los niños»
  4. 4 Retiran las multas al ciclista vallisoletano que lleva a sus hijos en una bicicleta de carga
  5. 5 «Cada día sin saber nada de Dani nos morimos poco a poco»
  6. 6 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera
  7. 7 Billetes a partir de 9 euros para viajar desde Valladolid con Ouigo hasta agosto
  8. 8 Buscyl prepara una solución para los fallos del sistema gratuito de autobuses
  9. 9

    Indicios de prevaricación y malversación en la gestión de José Luis Vázquez como alcalde del Real Sitio
  10. 10 Pillan a un joven mientras realizaba una pintada en una pared de Parquesol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Herida por arma blanca una mujer de 36 años

Herida por arma blanca una mujer de 36 años