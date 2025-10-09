Herida por arma blanca una mujer de 36 años El personal sanitario atendió a la víctima en el sitio y la trasladó en estado grave al Complejo Asistencial de Segovia

Carlos Álvaro Segovia Jueves, 9 de octubre 2025, 10:20

La Policía Local de Segovia alertó anoche al 112, cerca de las nueve y media, sobre una grave agresión en la avenida Gerardo Diego, a ... la altura del palacio de justicia. Una mujer de 36 años resultó herida por arma blanca en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. De inmediato, se notificó a la Policía Nacional y a Sacyl, que desplegó una UVI móvil al lugar de los hechos. El personal sanitario atendió a la víctima en el sitio y la trasladó inmediatamente al Complejo Asistencial de Segovia. Por el momento, las autoridades no han proporcionado más detalles sobre la agresión, y la investigación sigue en curso para determinar las causas y posibles responsables del incidente.

Por otro lado, en la mañana de este jueves, a las 8:21 horas, se ha producido una colisión por alcance en el punto kilométrico 10 de la SG-20, en Segovia, entre un turismo y un todoterreno. El accidente dejó a un varón de 62 años con dolor de espalda, por lo que se solicitó asistencia sanitaria. La Policía Local, Policía Nacional, Tráfico de Segovia y Sacyl fueron informados y acudieron al lugar para gestionar la situación y atender al herido. Las autoridades están investigando las circunstancias del choque, que no revistió mayor gravedad.

