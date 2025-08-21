El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Coche de la Guardia Civil en Segovia. Antonio de Torre

Segovia

Un guardia civil se enfrenta a tres años de cárcel por revelación de secretos

La Fiscalía acusa a un subteniente del instituto armado de usar bases de datos policiales para fines personales

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Jueves, 21 de agosto 2025, 12:03

La Fiscalía Provincial de Segovia ha solicitado tres años de cárcel para un subteniente de la Guardia Civil destinado en Madrid, al que acusa ... de un presunto delito de revelación de secretos por utilizar de manera indebida bases de datos policiales para beneficio propio y de un tercero con el que mantenía relación personal y empresarial.

