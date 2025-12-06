El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Esther Mínguez, gerente de Granja Campesana. El Norte

La granjera segoviana que pasó de 500 a 6.000 gallinas: así resiste Campesana la gripe aviar

Granja Campesana protege a sus 6.000 gallinas en Aragoneses, un coste en bioseguridad que ha subido sus precios entre un 15 y un 20%: «Son productos que van muy al céntimo»

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Sábado, 6 de diciembre 2025, 13:50

Comenta

Esther Mínguez, gerente de Granja Campesana, salió de una multinacional con ganas de cambio y quería un proyecto pequeño, con unas pocas gallinas, apenas 500 ... para atender junto a su marido, pero se echó la manta a la cabeza y ahora tiene casi 6.000 en Aragoneses. Ahora confinadas, por la orden del 13 de noviembre para evitar la propagación de la gripe aviar. La producción continúa estable y los huevos siguen considerándose camperos, aunque haya aumentado el gasto en medidas de bioseguridad, lo que ha reducido su margen de beneficio. «Son productos que van muy al céntimo, cualquier cosa de estas, se nota». Lo han matizado con una «pequeña subida» en el precio de entre un 15 y un 20%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Uno de los cómplices del jefe de Estupefacientes detenido fue el rehén de El Chiqui en el doble crimen de Santovenia
  2. 2

    La jueza manda al banquillo a Óscar Sanz y le impone una fianza de 230.000 euros
  3. 3

    Luis Fernández, el líder de la lucha contra el narcotráfico convertido en el «garbanzo negro» de la Policía
  4. 4 Asuntos Internos encuentra pruebas «fehacientes» y «abundantes» indicios contra el jefe de Estupefacientes detenido
  5. 5

    La fachada navideña más espectacular de Valladolid
  6. 6

    Revientan la cristalera de un bar de La Rondilla tras discutir por un coche aparcado en un vado
  7. 7 El rincón de las tortillas originales que se encuentra en el centro de Valladolid
  8. 8

    «Estaba en las piscinas de Fasa cuando me llamaron y ahí sigue el riñón, me tocó uno valiente»
  9. 9

    Acor inicia la obra en Isabel la Católica para un gimnasio que abrirá las 24 horas
  10. 10 Muere Alfonso Ussía a los 77 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La granjera segoviana que pasó de 500 a 6.000 gallinas: así resiste Campesana la gripe aviar

La granjera segoviana que pasó de 500 a 6.000 gallinas: así resiste Campesana la gripe aviar