José Mazarías toma asiento en el salón de plenos del Ayuntamiento de Segovia. Óscar Costa

Segovia

El gobierno municipal presentará su proyecto de presupuestos aunque carezca de apoyos

El alcalde asegura que en los próximos días, tras finalizar el anteproyecto, comenzará la negociación con los grupos de la oposición

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:41

Comenta

El alcalde de Segovia, José Mazarías, aseguró este jueves que el equipo de gobierno presentará los presupuestos municipales de 2026 y que la negociación ... con la oposición se abrirá en cuanto el documento llegue a los grupos. «Los presupuestos ya le digo yo que sí, que se van a presentar», afirmó al ser preguntado por si el ejecutivo prevé, como el año pasado, llevarlos al Pleno de diciembre incluso sin tener cerrado un acuerdo con alguno de los otros cinco partidos de corporación (PSOE, Vox, Izquierda Unida, Ciudadanos y Segovia en Marcha).

