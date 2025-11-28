El gobierno municipal presentará su proyecto de presupuestos aunque carezca de apoyos

El alcalde de Segovia, José Mazarías, aseguró este jueves que el equipo de gobierno presentará los presupuestos municipales de 2026 y que la negociación ... con la oposición se abrirá en cuanto el documento llegue a los grupos. «Los presupuestos ya le digo yo que sí, que se van a presentar», afirmó al ser preguntado por si el ejecutivo prevé, como el año pasado, llevarlos al Pleno de diciembre incluso sin tener cerrado un acuerdo con alguno de los otros cinco partidos de corporación (PSOE, Vox, Izquierda Unida, Ciudadanos y Segovia en Marcha).

Mazarías defendió que, «independientemente de lo que pueda o no ocurrir», el compromiso de un gobierno municipal debe ser «presentar los presupuestos, negociar los presupuestos y después ocurrirá lo que tenga que ocurrir». Según explicó, «faltan pocos días» para culminar la redacción del anteproyecto «final» de las cuentas elaboradas por el equipo de gobierno y presentárselo a los grupos de la oposición. A partir de entonces, añadió, arrancarán las conversaciones para recabar apoyos en una «política de mano tendida a todos los grupos».

El regidor vinculó las cuentas a la viabilidad de «proyectos transformadores» con los que pretende «modernizar» Segovia y «ponerla en el siglo XXI». En ese contexto, pidió que los partidos de la oposición se impliquen en el trámite: «Nada mejor para todos los grupos políticos de nuestra ciudad que se sientan responsables de aprobar unos presupuestos que dará viabilidad a los proyectos que tiene este equipo de gobierno». En su mensaje previo al arranque de la negociación, reclamó a los grupos que pueden facilitar la aprobación que sean «responsables y solidarios» con esos objetivos.

El alcalde advirtió, además, de las consecuencias que, a su juicio, tendría un nuevo bloqueo presupuestario: «Lo contrario sería volver otra vez a una situación de colapso y una situación de parálisis de la ciudad». Frente a ese escenario, dijo, el gobierno intentará evitarlo «por todos los medios» y abrirá la negociación «en cuanto presentemos el anteproyecto a todos los grupos», a los que animó a valorar el texto pensando en «el progreso, la modernización y la actualización» de la ciudad.

La llamada al consenso llega tras lo ocurrido el año pasado. El gobierno municipal del Partido Popular presentó un borrador en el Pleno de diciembre que fue rechazado por los otros cinco grupos de la corporación municipal. Finalmente, los presupuestos se aprobaron tres meses más tarde gracias a un acuerdo con Ciudadanos que supuso la abstención de Noemí Otero, suficiente para que el PP hiciera valer su mayoría.

Sobre el trabajo previo del anteproyecto de 2026, Mazarías confirmó que sí ha habido aportaciones de la oposición, aunque no de todos los partidos. «Algunos de ellos sí que hicieron aportaciones y evidentemente eso era lo que pedíamos», señaló, al tiempo que lamentó que no lo hicieran todos. En su opinión, el equipo de gobierno «mal empezaría» si no las tuviera en cuenta, por lo que aseguró que han sido «parte importante» del diseño inicial y se han incorporado «la mayor parte» de las propuestas. No obstante, adelantó que algunas podrían resultar «inasumibles» por «motivos incluso, me atrevería a decir, ideológicos».

El alcalde evitó, por ahora, detallar qué medidas concretas se aceptarán o se descartarán en el borrador de los presupuestos de 2026 al considerar que debe decidirse en la negociación. «Veremos qué se ha podido aceptar, qué no se ha podido aceptar y veamos a ver qué es lo que se lleva a cabo y qué es lo que no se lleva a cabo», concluyó. En todo caso, sí desveló qué formaciones remitieron sugerencias en esta fase: «Fueron Podemos (Segovia en Marcha) y Ciudadanos».