Mazarías en su comparecencia de este jueves. Antonio de Torre
Segovia

La falta de consenso marca el comienzo de la elaboración de las cuentas municipales para 2026

El alcalde defiende la participación de los grupos en la confección del presupuesto y la oposición le acusa de no tener proyecto que presentar

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Jueves, 23 de octubre 2025, 18:35

Comenta

La elaboración de los presupuestos municipales para 2026 no ha empezado con buen pie. El proceso arroja ya tensiones entre el gobierno y la oposición, ... a tenor de las declaraciones cruzadas de unos grupos y otros. El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha expresado este jueves su intención de elaborar los presupuestos para 2026 «desde cero» y con la participación activa de las distintas fuerzas políticas, pero lamentó no haber encontrado, por el momento, el más mínimo atisbo de colaboración. «Si nosotros hacemos una propuesta y les pedimos que hagan aportaciones, les parece que estamos trabajando sobre un documento cerrado; si les pedimos, como es el caso, que construyamos los presupuestos juntos, te dicen que presentemos el documento. No se entiende. Es el 'no por el no', tan propio de los gobiernos socialistas, que se está traduciendo en una falta de entendimiento incomprensible. Ya no sabemos cómo hacerlo, sinceramente. Pero el equipo de gobierno seguirá trabajando en el diseño de los presupuestos, como es su obligación», dijo el alcalde.

