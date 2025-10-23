La falta de consenso marca el comienzo de la elaboración de las cuentas municipales para 2026

La elaboración de los presupuestos municipales para 2026 no ha empezado con buen pie. El proceso arroja ya tensiones entre el gobierno y la oposición, ... a tenor de las declaraciones cruzadas de unos grupos y otros. El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha expresado este jueves su intención de elaborar los presupuestos para 2026 «desde cero» y con la participación activa de las distintas fuerzas políticas, pero lamentó no haber encontrado, por el momento, el más mínimo atisbo de colaboración. «Si nosotros hacemos una propuesta y les pedimos que hagan aportaciones, les parece que estamos trabajando sobre un documento cerrado; si les pedimos, como es el caso, que construyamos los presupuestos juntos, te dicen que presentemos el documento. No se entiende. Es el 'no por el no', tan propio de los gobiernos socialistas, que se está traduciendo en una falta de entendimiento incomprensible. Ya no sabemos cómo hacerlo, sinceramente. Pero el equipo de gobierno seguirá trabajando en el diseño de los presupuestos, como es su obligación», dijo el alcalde.

La portavoz del PSOE, Clara Martín, se ha pronunciado al respecto. Para los socialistas, la solicitud de propuestas por parte de Mazarías denota una «falta de proyecto y modelo de ciudad» y la negociación debe basarse en un documento técnico con necesidades, prioridades y criterios claros, elaborado por las concejalías y el área de Hacienda. «No se trata de encuentros informales, sino de un trabajo riguroso. Y el PSOE está dispuesto a colaborar con enmiendas basadas en su programa electoral, pero solo si se presenta un borrador sólido», afirmó Martín.

Noemí Otero, portavoz de Ciudadanos, condicionó cualquier negociación para 2026 al cumplimiento íntegro del acuerdo presupuestario de 2025, que considera ejecutado de forma «muy deficiente». Entre los incumplimientos, figuran, según Otero, los retrasos en el Plan de Comercio y Mercados, los pocos avances en la renovación de los polígonos industriales, la demora en las subvenciones culturales y la falta de un nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible. La portavoz dijo que la actitud de Mazarías refleja «falta de liderazgo».

Remodelación del gobierno

La dimisión de Rosalía Serrano como concejala de Hacienda, la semana pasada, ha dejado al gobierno municipal con un efectivo menos que no podrá recuperar hasta la toma de posesión de la nueva concejala, Berta Migueláñez, en el pleno de finales de noviembre. Mientras tanto, el alcalde estudia la remodelación que precisa su equipo de gobierno, aunque no tiene prisa. «Hay tiempo para abordar el encaje de responsabilidades entre todos los concejales, aunque esto no impide que sigamos trabajando de forma absolutamente normal», dijo Mazarías. Y puso el ejemplo de la elaboración de los presupuestos, que ha asumido el concejal José Luis Horcajo. «Tampoco hay inconveniente en que todos los demás ediles asumamos el resto de competencias [que tenía Serrano] de una forma provisional. No hay prisa. Preferimos hacer las cosas de una manera meditada y teniendo en cuenta qué es lo mejor para el equipo de gobierno, para el Ayuntamiento y para Segovia».