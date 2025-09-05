El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Procesión de bajada de la Virgen de la Fuencisla a su santuario a su paso por el Acueducto. Antonio Tanarro
Segovia

La Fuencisla subirá a la Catedral por la Cuesta de los Hoyos y bajará por San Lorenzo

Las obras en la parte superior del paseo de Santo Domingo de Guzmán obligan a establecer nuevos recorridos para la procesión

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 10:03

Las procesiones por el novenario en honor a la Virgen de la Fuencisla, patrona de la ciudad de Segovia, estrenan recorridos. Las obras que actualmente ... se desarrollan en el paseo de Santo Domingo de Guzmán impedían seguir el itinerario habitual de subida a la Catedral -prevista el 18 de septiembre- y bajada al Santuario, programada el día 28. La Real Cofradía de Nuestra Señora de la Fuencisla ha decidido, por decisión de la mayoría de los costaleros, que la imagen transitará por la Cuesta de los Hoyos hasta llegar a la seo y regresará a su templo por las calles del barrio de San Lorenzo. «Creo que va a ser muy vistoso, vamos a ganar en todo», subraya el presidente de la cofradía, Julio Borreguero.

