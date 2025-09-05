La Fuencisla subirá a la Catedral por la Cuesta de los Hoyos y bajará por San Lorenzo

Las procesiones por el novenario en honor a la Virgen de la Fuencisla, patrona de la ciudad de Segovia, estrenan recorridos. Las obras que actualmente ... se desarrollan en el paseo de Santo Domingo de Guzmán impedían seguir el itinerario habitual de subida a la Catedral -prevista el 18 de septiembre- y bajada al Santuario, programada el día 28. La Real Cofradía de Nuestra Señora de la Fuencisla ha decidido, por decisión de la mayoría de los costaleros, que la imagen transitará por la Cuesta de los Hoyos hasta llegar a la seo y regresará a su templo por las calles del barrio de San Lorenzo. «Creo que va a ser muy vistoso, vamos a ganar en todo», subraya el presidente de la cofradía, Julio Borreguero.

«¡Tenemos fumata blanca!», celebró el portavoz de la entidad organizadora. Los cofrades habían acordado reunirse este jueves para votar los recorridos alternativos de las procesiones que cada año se organizan con motivo de la fiesta de la patrona y el novenario. El tramo que seguían de manera habitual está cortado por obras, y así permanecerá durante al menos dos meses. Es por ello que los costaleros contemplaban dos posibilidades: la Cuesta de los Hoyos o el barrio de San Lorenzo.

La subida de la carroza tendrá lugar por la primera localización. «Se ha decidido por mayoría», explica Borreguero. Será necesario retirar temporalmente la corona a la Virgen en este trayecto, pues «con el traqueteo de los baches y de los adoquines la podemos perder o dañar», subraya. Es una decisión prudente que implicará la realización una parada específica con posterioridad para volver a colocar a la imagen la preciada pieza de orfebrería. «Seguramente se hará en la rotonda de Cándido o, si ahí no podemos, lo haremos ya junto a la iglesia de San Clemente, en la avenida del Acueducto», especifica.

Este templo recibirá la visita de la Virgen, lo que se constituye como un hecho simbólico, pues es el templo que acoge la Catorcena este año. Es una pausa intermedia que se ha ideado ha su vez para que puedan descansar los costaleros, ya que el itinerario es más largo y reviste una mayor complejidad en comparación con el paseo de Santo Domingo de Guzmán. Luego, la procesión continuará por el Acueducto y la Calle Real hasta llegar finalmente a la Plaza Mayor y Catedral.

La mayor longitud del trayecto y la previsión de paradas obliga a adelantar una hora, a las 17:00 horas, la eucaristía de despedida de la Virgen en el santuario el 18 de septiembre. «Lo hemos decidido así porque hemos tenido muy en cuenta el parecer que nos han dado los costaleros, que son los que van a tener que empujar la carroza por esas cuestas», confirma el presidente de la Real Cofradía de Nuestra Señora de la Fuencisla.

La fiesta de la patrona de Segovia trae este año otra novedad, pues se ha modificado el horario de las celebraciones que tienen lugar en la Catedral durante las tardes del novenario (del 19 al 27 de septiembre). El inicio los actos religiosos será a las 19:00 horas con el objetivo de «facilitar la participación del mayor número posible de fieles, teniendo en cuenta que en esas fechas anochece mucho antes».

La bajada

La procesión de bajada al santuario discurrirá el domingo 28 por la Calle Real, el Acueducto, la avenida Vía Roma, la calle de Los Vargas, la plaza de San Lorenzo y la calle Cardenal Zúñiga. «Hemos tenido a mucha gente del barrio de San Lorenzo que quiere que vayamos por ahí, sabemos que la gente se va a volcar con la fiesta; así contentamos a todos», asegura Borreguero.

Esta alternativa presenta un problema y es que, para garantizar la seguridad de los asistentes, la cofradía va a solicitar el corte total al tráfico de la avenida de Vía Roma durante la procesión. «Lo hacen durante pruebas deportivas y otros eventos, por lo que también lo hemos solicitado para la bajada de la Virgen, pues van acompañándola de 300 a 500 personas y si pasan coches puede ser peligroso», comenta. «Si no se corta, no vamos a poder bajar», asevera el presidente de la cofradía.

Las nuevas propuestas ya han sido trasladadas tanto al Ayuntamiento de Segovia como a la Policía Local. «En un principio nos han dicho que no va a haber ningún problema, pero tienen que analizar el tráfico y estos días nos lo confirmarán», concluye Borreguero.