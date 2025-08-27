La Fiscalía solicita casi tres años de prisión para un hombre por tráfico de drogas en Segovia Fue interceptado con MDMA, cocaína y hachís preparados para su venta, valorados en más de 650 euros.

El Norte Segovia Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:11

La Fiscalía de Segovia ha solicitado una pena de dos años y nueve meses de prisión para un hombre acusado de un delito contra la salud pública, tras ser sorprendido en posesión de diversas sustancias estupefacientes destinadas a la venta.

Los hechos ocurrieron el 9 de junio de 2022 en la calle Amapola de la capital, cuando el acusado fue interceptado con dieciséis pastillas de MDMA, 2,98 gramos de cocaína distribuidos en varios envoltorios y 46,45 gramos de resina de cannabis, todo ello con diferentes porcentajes de pureza. Según el Ministerio Público, las sustancias estaban preparadas para su distribución a terceros a cambio de dinero, con un valor estimado en el mercado de más de 650 euros. Además, el acusado portaba 80 euros en efectivo, supuestamente procedentes de ventas previas.

La Fiscalía pide, además de la pena de prisión, una multa de 656 euros, el decomiso del dinero intervenido y la destrucción de la droga, así como el pago de las costas del proceso.

El juicio tendrá lugar en la Audiencia Provincial de Segovia el próximo 30 de septiembre.