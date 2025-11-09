El filial del Oviedo arrebata el liderato a la Sego

El Real Oviedo Vetusta ha relevado al Deportivo Fabril no solo como líder del Grupo I de Segunda RFEF, sino como el rival más solvente ... de la Gimnástica Segoviana, que durmió el sábado en el liderato tras su victoria en Santander ante el Rayo Cantabria, pero que vio cómo el caramelo se evaporaba en 24 horas. Las que necesitó el filial asturiano para resolver su partido en Langreo, el próximo rival de los segovianos, el domingo en La Albuera, por 0-2, producto de dos goles en la segunda parte. Tres puntos que sirven para encabezar la tabla con 22 puntos, por 21 de los azulgranas, que, por lo demás, tuvieron una jornada muy favorable en cuanto se refiere a los resultados de los equipos con los que comparte la zona noble.

El Deportivo Fabril no encontró consuelo en su campo a una racha que ya es de cuatro partidos sin ganar, las antípodas de su inicio de curso, pues fue el único conjunto de la categoría que contó sus seis primeros partidos por victorias. Apenas suman dos puntos de los últimos 12, un bagaje que no empeora ninguno de los otros 17 equipos del grupo. Los mismos que Lealtad, colista, Rayo Cantabria (15º) o Marino de Luanco, que recibió a la Sego con los mismos puntos y que ahora está a ocho. El filial coruñés no pasó del empate a cero ante el Bergantiños; buenas noticias para los azulgranas, pues les dejan por detrás, cuartos, con 19, por los 20 del Fabril, tercero.

Las buenas noticias para la Sego siguieron con sus perseguidores. El Salamanca UDS no pasó del empate ante el Valladolid Promesas, el mismo resultado del encuentro que disputaron el Real Ávila y el Numancia en el Alfonso Suárez. Los azulgranas consiguen un espacio vital de tres puntos con los abulenses, que llegaron a superarles por cuatro tras la cuarta jornada. Unas tablas que frenan también a los sorianos, el favorito a ganar el grupo y llevarse la única plaza de ascenso directo, que venía de ganar tres partidos seguidos tras su cambio de entrenador. Son, junto a los de Iñaki Bea, el equipo más en forma del grupo al sumar 10 puntos de los últimos 12.