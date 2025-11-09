El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pau Miguélez, durante el partido del sábado en Santander. Roberto Ruiz

El filial del Oviedo arrebata el liderato a la Sego

El conjunto asturiano vence a domicilio y deja a la Gimnástica en segunda posición

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Domingo, 9 de noviembre 2025, 19:31

El Real Oviedo Vetusta ha relevado al Deportivo Fabril no solo como líder del Grupo I de Segunda RFEF, sino como el rival más solvente ... de la Gimnástica Segoviana, que durmió el sábado en el liderato tras su victoria en Santander ante el Rayo Cantabria, pero que vio cómo el caramelo se evaporaba en 24 horas. Las que necesitó el filial asturiano para resolver su partido en Langreo, el próximo rival de los segovianos, el domingo en La Albuera, por 0-2, producto de dos goles en la segunda parte. Tres puntos que sirven para encabezar la tabla con 22 puntos, por 21 de los azulgranas, que, por lo demás, tuvieron una jornada muy favorable en cuanto se refiere a los resultados de los equipos con los que comparte la zona noble.

