Una de las campañas de bonos comercio que se hicieron en el pasado. Antonio de Torre

Estiman que la campaña de las tarjetas monedero deje un millón de euros en el comercio

La iniciativa, dotada con 350.000 euros, se desarrollará entre el 10 de noviembre y el 7 de diciembre

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Jueves, 9 de octubre 2025, 10:25

Comenta

Ayuntamiento de Segovia y Cámara de Comercio presentaron ayer la campaña 'Tarjeta Impulsa Comercio Segovia 2025', iniciativa destinada a estimular el consumo en los comercios ... locales mediante el empleo de tarjetas monedero. La campaña, con un presupuesto de 350.000 euros, tiene como objetivo fomentar las compras en los negocios de proximidad, especialmente en los barrios, y generar un impacto de un millón de euros en el comercio.

