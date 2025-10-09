Estiman que la campaña de las tarjetas monedero deje un millón de euros en el comercio

Ayuntamiento de Segovia y Cámara de Comercio presentaron ayer la campaña 'Tarjeta Impulsa Comercio Segovia 2025', iniciativa destinada a estimular el consumo en los comercios ... locales mediante el empleo de tarjetas monedero. La campaña, con un presupuesto de 350.000 euros, tiene como objetivo fomentar las compras en los negocios de proximidad, especialmente en los barrios, y generar un impacto de un millón de euros en el comercio.

La campaña, que se desarrollará del 10 de noviembre al 7 de diciembre, pondrá en circulación 11.860 tarjetas monedero con un valor nominal de 50 euros cada una, financiadas al 50% por el Ayuntamiento y al 50% por los propios consumidores. De estas, 10.360 serán virtuales y 1.500 físicas, con mil reservadas para mayores de sesenta y cinco años, menos familiarizados con los medios digitales. Según el alcalde de Segovia, José Mazarías, la iniciativa «servirá de puente hacia la campaña navideña mediante una inyección económica significativa». Según el regidor, además de los 600.000 euros de impacto directo, las compras colaterales derivadas de la iniciativa podrían elevar a un millón de euros el beneficio sobre el comercio de la ciudad. El alcalde estuvo acompañado por la presidenta de la Cámara de Comercio, María José Tapia, que subrayó las bondades de la nueva fórmula, distinta a la de los bonos comercio del pasado. «La sencillez y la transparencia del sistema de tramitación facilitarán su acogida».

El sistema de las tarjetas monedero es sencillo y directo. Los ciudadanos mayores de edad y empadronados en Segovia antes del pasado 30 de septiembre podrán solicitarlas a partir del 31 de octubre en www.impulsacomerciosegovia.es, por orden de inscripción y hasta agotar el presupuesto. Cada persona podrá adquirir una tarjeta, aunque, si quedan fondos disponibles, tendrá derecho a dos adicionales desde el 24 de noviembre. El pago de los 25 euros se realizará mediante una pasarela bancaria, y las tarjetas físicas se recogerán en la sede de la Cámara de Comercio (Ezequiel González, 24, 1º J), donde se ofrecerá asistencia a quienes lo necesiten.

Los comercios interesados podrán adherirse del 15 al 28 de octubre a través de la misma web, siempre que operen en el término municipal de Segovia, estén dados de alta en alguno de los cincuenta y seis epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) previstos y no pertenezcan a grandes cadenas o franquicias con más de diez empleados. La campaña abarca una amplia variedad de sectores, desde alimentación y textil hasta peluquerías, librerías, joyerías, agencias de viajes o servicios de salud, como fisioterapia y odontología. Los comercios adheridos cobrarán al instante mediante datáfono, aspecto que «beneficia a los comerciantes, pues ingresarán el importe de la compra en el momento, sin gestiones posteriores», dijo Mazarías. También el importe íntegro de la tarjeta puede gastarse en un solo establecimiento.

Por su parte, el concejal de Comercio, José Luis Horcajo, destacó las diferencias con las campañas anteriores de bonos comercio: «Hemos eliminado las limitaciones que impedían a muchos comercios participar, como la necesidad de adelantar grandes cantidades. Ahora, cualquier comercio puede sumarse con un trámite sencillo, y el cobro es inmediato». Horcajo hizo un llamamiento a los 707 comercios del municipio para que se adhieran: «Queremos llegar a todos los barrios».

Las fechas

La elección de las fechas ha generado discrepancias. La patronal Fecose mostró hace unos días su desacuerdo con el periodo seleccionado, que coincide con el Black Friday y el inicio de la campaña navideña. «El comercio no necesita un refuerzo en momentos de alta actividad, sino en meses como octubre o febrero, cuando las ventas se resienten», dijo su presidente, Alberto García Gómez.

Sin embargo, Ayuntamiento y Cámara defienden la idoneidad de las fechas. «Muchos comerciantes consideraron que adelantar la campaña un mes antes de Navidad es ideal para impulsar las ventas», señaló el alcalde. Tapia argumentó que en otras provincias también se opta por noviembre porque ayuda a impulsar las ventas «en un momento clave».