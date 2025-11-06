El Espinar pide bonificar los peajes entre Segovia y Madrid pero sin consenso político

El Pleno ordinario del Ayuntamiento de El Espinar celebrado ayer aprobó con siete votos a favor una moción presentada por el grupo municipal popular para ... exigir la bonificación de los peajes de las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61. El PP hizo valer su mayoría absoluta en el Consistorio espinariego para sacar adelante una propuesta que contó con las abstenciones de PSOE, IU y Vox (seis votos). Tras la exposición de motivos en la que se recordaron los distintos episodios históricos que han llevado a que en 2025 estos peajes continúen vigentes, el Partido Popular solicitó al resto de partidos su apoyo a una moción que solicitaba «dirigirse a los grupos parlamentarios autonómicos con representación en la provincia de Segovia para que se posicionen a favor de los presupuestos de Castilla y León que incluyen una partida de diez millones de euros para bonificar los usuarios recurrentes empadronados en la provincia de Segovia».

Este punto de la moción no fue bien recibido ni por IU ni por el PSOE, que intentaron eliminarlo presentando dos enmiendas a la moción al estar de acuerdo con el resto del texto en el que se «instaba al Gobierno de España para que realice las gestiones necesarias para que las escasas bonificaciones que aplica la concesionaria Abertis en la AP-6, AP-51 y AP-61 sean compatibles entre sí y con otras bonificaciones como las de la Junta de Castilla y León». Además, se «instaba al Gobierno de España para que establezca un programa de bonificaciones en la AP-6, AP-51 y AP-61, con una cuantía anual similar al que realiza en otras autopistas de peaje en otros territorios de España«.

Sin embargo, el PP no aceptó las enmiendas de los partidos de la oposición que, en consecuencia, decidieron abstenerse. La portavoz socialista, Alicia Palomo, subrayó que el PSOE «siempre ha defendido las bonificaciones en los peajes y el desvío del tráfico pesado de la N-VI a su paso por San Rafael», una reivindicación histórica que el PP «solo recuerda en campaña electoral». «Rechazar nuestra enmienda es rechazar también el desvío del tráfico pesado por la travesía de San Rafael, algo que el alcalde no puede explicar si de verdad dice preocuparse por la seguridad y la calidad de vida de nuestros vecinos», aseguró Palomo.

El alcalde, Javier Figueredo, quiso responder: «La enmienda socialista no aportaba nada nuevo, mezclaba el tema del peaje con el desvío del tráfico pesado de San Rafael, un asunto que no depende del Ayuntamiento, sino del Ministerio de Transportes, gobernado precisamente por el PSOE. Además, si el PSOE realmente hubiera querido mejorar o ampliar la moción, habría presentado su propia propuesta hace tiempo, y no esperar al último momento para intentar quitar protagonismo a quienes sí llevan meses exigiendo soluciones ante la pasividad del Gobierno central».

Tras los reproches de unos y de otros, la moción quedó aprobada a la espera de que en las próximas días se conozca la primera parte del estudio encargado por Transportes para evaluar la posible liberación de los peajes a partir de 2029.

Abundio García Román, hijo predilecto

Durante el Pleno se aprobó por unanimidad nombrar a Don Abundio García Román 'Hijo Predilecto' de El Espinar. Mediante este reconocimiento la villa rinde homenaje al sacerdote español y fundador de las Hermandades del Trabajo, fallecido en 1989 y vinculado a la historia de El Espinar al impulsar la creación de las residencias Betania (Casa Madre) y Nazareth, espacios que, según la Fundación Abundio García Román, estaban «concebidos no sólo como centros de acogida, sino como auténticos hogares donde la solidaridad, la formación y el trabajo se unían bajo una misma misión: dignificar la vida humana». La localidad busca así reconocer el trabajo del sacerdote, quien además ya pone nombre a una de las calles espinariegas. Miembros de su fundación estuvieron presentes en el pleno y aseguraron que su objetivo es buscar la canonización del sacerdote.