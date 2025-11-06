El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Peaje de la AP-6 en San Rafael. Antonio de Torre

El Espinar pide bonificar los peajes entre Segovia y Madrid pero sin consenso político

El PP hace valer su mayoría ante la abstención de la oposición, que no logra incluir sus enmiendas en la propuesta

Eduardo Redondo

Eduardo Redondo

El Espinar

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:07

El Pleno ordinario del Ayuntamiento de El Espinar celebrado ayer aprobó con siete votos a favor una moción presentada por el grupo municipal popular para ... exigir la bonificación de los peajes de las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61. El PP hizo valer su mayoría absoluta en el Consistorio espinariego para sacar adelante una propuesta que contó con las abstenciones de PSOE, IU y Vox (seis votos). Tras la exposición de motivos en la que se recordaron los distintos episodios históricos que han llevado a que en 2025 estos peajes continúen vigentes, el Partido Popular solicitó al resto de partidos su apoyo a una moción que solicitaba «dirigirse a los grupos parlamentarios autonómicos con representación en la provincia de Segovia para que se posicionen a favor de los presupuestos de Castilla y León que incluyen una partida de diez millones de euros para bonificar los usuarios recurrentes empadronados en la provincia de Segovia».

