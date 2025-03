El Espinar, cercado por las inundaciones, pide a los vecinos no salir de casa

El paso de la borrasca Jana ha agravado los problemas que ya venía arrastrando El Espinar, en la provincia de Segovia, debido a las insistentes ... y fuertes lluvias que llevan cayendo prácticamente sin descanso desde hace unos días. Este sábado, las complicaciones se han reproducido y han arreciado además empujadas este sábado por las fuertes rachas de viento que han dificultado todavía más el escenario de adversidades meteorológicas.

El Ayuntamiento de la localidad y la Policía Local se afanan en recomendar a la población que no salga de casa, a no ser que sea por una situación d extrema urgencia, debido a los desbordamientos de los arroyos y cauces de ríos, que han provocado numerosas balsas de agua en varios puntos de la red viaria, tanto urbana como en la que conecta los distintos núcleos que componen El Espinar. En este sentido, la inundación de algunas calzadas ha obligado a cortar el paso de vehículos por ellas, ya que como advierte el cuerpo municipal de seguridad y tráfico «es muy peligroso» circular. «Hay arroyos y ríos que están rebasando su nivel de seguridad», insisten fuentes de la Policía Local a partir de los avisos de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

El ente estatal de regulación de cuenca mantiene activadas tres alertas de nivel rojo por las severa amenaza de inundaciones en tres ubicaciones en las que tiene situadas estaciones medidoras del aforo de los cauces. Las tres afectan al río Moros. Una es en Los Ángeles de San Rafael, donde la presa desagua con inusitada fuerza; otra es en Guijas Albas, y la tercera, en El Espinar. De ahí que las autoridades locales hagan hincapié en pedir a los ciudadanos que no cojan el coche y que no hagan ningún tipo de desplazamiento hasta que no amaine el temporal.

Cortados los accesos a El Espinar por la SG-500 y la Carretera de la Ermita del Cristo del Caloco

Por desgracia, las inundaciones vuelven a reproducirse en este municipio de la provincia de Segovia, el más castigado por este episodio de lluvias y viento. Las precipitaciones recogidas a lo largo de las dos últimas jornadas han hecho que el río Moros se desborde a su paso por diferentes puntos de la localidad.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local han procedido a cortar por seguridad las carreteras de acceso desde la SG-500 en ambos sentidos (N-603 por Prados) y la carretera de la Ermita del Cristo del Caloco. La única entrada al núcleo de El Espinar es por la rotonda de la Carretera del Molino. Asimismo, ambos cuerpos solicitan no circular por la zona de los Arroyos y Los Rosales por inundaciones y grandes balsas de agua.

Por su parte, en el núcleo de La Estación de El Espinar, el acceso se encuentra en mal estado. Además, en San Rafael, varias zonas se encuentran totalmente anegadas.