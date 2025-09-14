El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Mario Cardiel, en su tarea diaria. Antonio de Torre

«El entrenador es un educador del cuerpo»

Mario Cardiel explica que el 90% busca un preparador personal por motivos de salud y su tarea para evitar parones súbitos o adaptar los ejercicios a cada uno

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 16:07

El error común del entrenamiento es parar de forma inmediata y reanudar la actividad de forma súbita, subraya Mario Cardiel, entrenador personal en Segovia. ... Por eso la clave para no empezar septiembre fuera de forma es no apagar del todo el motor en agosto. Su función es precisamente equilibrar esos esfuerzos. «Esto no es como reanudar un cuadro donde lo dejaste, sino que se borra según van pasando semanas sin actividad». Por eso «la estrategia buena en verano» es adaptar los entrenamientos para «darte un refresco si lo necesitas», pero no parar del todo, pues luego tocará ponerse el mono de trabajo para recuperar lo perdido. «Si no, cuando antes corrías 40 kilómetros semanales sin ningún problema, en septiembre harás 20 y te dolerá todo». Una pedagogía con la que intenta prevenir lesiones entre sus pacientes. «Que el cuerpo tenga una mínima dosis de medicina para no perder lo que has ganado hasta entonces».

