«El entrenador es un educador del cuerpo»

El error común del entrenamiento es parar de forma inmediata y reanudar la actividad de forma súbita, subraya Mario Cardiel, entrenador personal en Segovia. ... Por eso la clave para no empezar septiembre fuera de forma es no apagar del todo el motor en agosto. Su función es precisamente equilibrar esos esfuerzos. «Esto no es como reanudar un cuadro donde lo dejaste, sino que se borra según van pasando semanas sin actividad». Por eso «la estrategia buena en verano» es adaptar los entrenamientos para «darte un refresco si lo necesitas», pero no parar del todo, pues luego tocará ponerse el mono de trabajo para recuperar lo perdido. «Si no, cuando antes corrías 40 kilómetros semanales sin ningún problema, en septiembre harás 20 y te dolerá todo». Una pedagogía con la que intenta prevenir lesiones entre sus pacientes. «Que el cuerpo tenga una mínima dosis de medicina para no perder lo que has ganado hasta entonces».

Cardiel explica el auge de su sector porque el entrenador es «un filtro de conocimiento» en un panorama con planes físicos por doquier. «Esto es bueno para mí y esto no. Es un individualizador de algo aplicable a la población general que te podrías encontrar en internet o en una conversación de bar. Se trata de facilitarte un proceso de aprendizaje para llegar a donde quieres llegar». Desde la fuerza a la coordinación o la movilidad más básica. «Hay veces que el entrenador es más un educador, en este caso, del cuerpo. Aunque tú sepas que es bueno entrenar la fuerza de las piernas para subir una montaña o no hacerte daño en las lumbares porque cargas bombonas, lo importante es el cómo». Un combo que se completa con la supervisión constante para detectar desviaciones.

«La gente no sabe cómo aplicar el ejercicio o la actividad a su rutina diaria. Por eso vienen»

Este preparador define el grueso de clientes de entrenamiento individualizado en personas de 30 a 50 años que quieren adaptar su ejercicio a su vida diaria o a sus deportes. Con un fin claro. «El motivo, en un 90% de los casos, será de salud, bien sea por evitar dolores, sentirte mejor o un maratoniano que quiere prolongar su actividad en el tiempo». Ya sea porque corre muchas horas o porque quiere seguir corriendo deprisa muchos años, un caso en el que la salud –física y mental– está por encima de los registros que consiga. «Luego quedaría un 10% de personas que sí se lo lleva puramente al rendimiento sin importarle ningún factor de salud de por medio». Un nicho en el que también incluye a quien entrena única y exclusivamente por estética. «Que los hay».

Él concluye que cualquier problema físico parte de no entender el cuerpo. «Al que carga peso le han dicho muchas veces que eso es malo cuando realmente no es verdad. La clave está en la dosis». Desde los kilos que carga, las horas que pasa haciéndolo o la postura. «El motivo por el que viene la gente siempre es el mismo, no sabe cómo aplicar el ejercicio o la actividad a su rutina diaria. La cagada siempre es la dosis, no la medicina. No es el ejercicio, sino cómo lo hago. Y eso puedo derivar en un problema de espalda porque cojo mal el peso, uno de cadera porque corro continuamente o uno de cervicales porque trabajo como electricista».

Una vez en faena, corregir errores no es tanto una cuestión de un movimiento puntual como de una mirada más amplia. «Sucede continuamente. El 90% dice que la ha cagado porque ha hecho un ejercicio mal, que ha intentado hacer algo por su cuenta y no ha salido bien. La gente achaca el fracaso, llámalo lesión o no tengo los resultados que quiero, al ejercicio y no a los parámetros con los que lo he hecho». No es lo mismo hace cuatro sentadillas que 12; hacerlas con mancuernas de 10 kilos o de 22. No es el qué, sino el cómo. De ahí el valor del entrenador individualizado para poner a cada sujeto el menú que puede procesar. Algo a lo que también ayuda la tecnología a través de medidores como el Encoder que analizan la fatiga en un ejercicio según las repeticiones. Así, fija un número de repeticiones óptimo a partir del cual no solo no es eficiente seguir, sino perjudicial.