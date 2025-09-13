El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Solar junto a la rotonda del Espolón que ocupará el nuevo supermercado. Antonio de Torre

El entorno de la plaza de toros de Segovia albergará el primer Ahorramás de Castilla y León

La cadena invertirá más de 8 millones de euros en su tienda, que tendrá más de 100 aparcamientos y un local para un restaurante

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Sábado, 13 de septiembre 2025, 07:49

La cadena de supermercados Ahorramás desembarcará en Segovia con una inversión de 8,43 millones de euros para levantar un edificio comercial en la ... confluencia de la avenida Juan Carlos I y la carretera de La Granja, en las inmediaciones de la plaza de toros y del servicio territorial de Sanidad. El proyecto fija un plazo de obra de doce meses desde el arranque de los trabajos y prevé cuatro niveles (sótano, semisótano, baja y primera) resueltos con estructura prefabricada de hormigón. La actuación se ubica en una parcela urbana consolidada, actualmente sin uso, junto a la glorieta del Espolón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La motorista fallecida en la VA-30: «Trabajadora, risueña y siempre atenta a todos»
  2. 2

    Un nuevo radar multicarril controla el paso por la VA-30 y eleva a 29 los dispositivos en Valladolid
  3. 3 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 12 de septiembre
  4. 4 Roca Rey pasa a la enfermería tras ser cogido en Valladolid en su primer toro
  5. 5

    María Becerra deja afónica a la Plaza Mayor en un concierto fugaz y con parón
  6. 6

    Listado completo con las rutas de Buscyl gratis desde el lunes 15 de septiembre
  7. 7 Hace un giro prohibido con el coche y les pillan con un rolex, piedras preciosas y objetos robados
  8. 8 Denuncian que un activista que saltó a la contrarreloj «quedó inconsciente tras ser lanzado por la policía»
  9. 9 La influencer Marian Izaguirre, hospitalizada en estado crítico tras varios días desaparecida
  10. 10

    La esposa del alcalde de Villacastín niega haber sido agredida por su marido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El entorno de la plaza de toros de Segovia albergará el primer Ahorramás de Castilla y León

El entorno de la plaza de toros de Segovia albergará el primer Ahorramás de Castilla y León