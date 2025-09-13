El entorno de la plaza de toros de Segovia albergará el primer Ahorramás de Castilla y León

La cadena de supermercados Ahorramás desembarcará en Segovia con una inversión de 8,43 millones de euros para levantar un edificio comercial en la ... confluencia de la avenida Juan Carlos I y la carretera de La Granja, en las inmediaciones de la plaza de toros y del servicio territorial de Sanidad. El proyecto fija un plazo de obra de doce meses desde el arranque de los trabajos y prevé cuatro niveles (sótano, semisótano, baja y primera) resueltos con estructura prefabricada de hormigón. La actuación se ubica en una parcela urbana consolidada, actualmente sin uso, junto a la glorieta del Espolón.

El proyecto combina un supermercado y un local anexo de restauración de comida rápida cuyo expediente de actividad será independiente. La sala de ventas —con pescadería, carnicería, charcutería y panadería— se situará a la cota de la plaza de toros (planta baja). Bajo ella, en semisótano, se organizan el aparcamiento común y el acceso inferior a un atrio a doble altura que articula todo el conjunto con rampas mecánicas, ascensores y escaleras. La planta primera reúne administración y áreas de personal, mientras que el sótano alojará cámaras y cuartos técnicos. El local de hostelería estará en semisótano, pero tendrá acceso directo desde la avenida Juan Carlos I.

Los accesos se ordenan para separar flujos. Desde la avenida Juan Carlos I se resuelven las entradas peatonales, las salidas de vehículos, el acceso específico de transporte y un acceso para clientes; una segunda plataforma, a la cota alta de la parcela (nivel plaza de toros), incorpora un vial de conexión con la carretera de La Granja y funcionará además como espacio exterior seguro de evacuación. El objetivo es mejorar la movilidad del entorno y ofrecer recorridos adaptados que conecten la avenida con la cota superior.

La dotación de aparcamiento superará holgadamente las exigencias urbanísticas. El nuevo supermercado deberá disponer de 50 plazas como mínimo y el proyecto incorpora 113, sin contar las reservas de carga y descarga. Además, se contemplan tres estaciones de recarga para vehículos eléctricos y la preinstalación para otras 23 plazas, junto con viales y rampas con pendientes máximas del 5% en los accesos. El aparcamiento contará con recorridos peatonales diferenciados para reforzar la seguridad de los usuarios.

El suministro de mercancías se ha diseñado para minimizar molestias. El muelle estará situado por debajo de la cota de acceso desde Juan Carlos I, de modo que la descarga se realizará a nivel de caja para evitar plataformas elevadoras. El espacio queda 'abrazado' por el edificio y por bancales ajardinados que actúan como pantallas acústicas y visuales. Habrá dos dársenas dimensionadas según normativa y otras dos plazas de espera dentro de la parcela, con playa de maniobras interior para que los camiones no interfieran en la vía pública. Los accesos de transporte serán independientes de los de clientes y personal.

La envolvente y el tratamiento de fachadas combinan, según el proyecto, paneles prefabricados y un frente principal a doble altura con muro cortina. Hacia Juan Carlos I se proyecta una 'piel' con jardín vertical y paneles decorativos, y las zonas verdes se concentran sobre los bancales que salvan la diferencia de cota, reforzando la integración paisajística. La solución estructural prevista, con elementos prefabricados, busca acelerar plazos y controlar afecciones en una parcela con fuerte desnivel.

En paralelo al supermercado —que se convertirá en la primera tienda de la cadena en Castilla y León—, el local de restauración aportará una oferta complementaria con acceso independiente desde la avenida Juan Carlos I. La presencia del atrio, de las rampas mecánicas y de los ascensores permitirá también conectar cómodamente la avenida con la cota alta y facilitar la llegada peatonal al entorno de la plaza de toros, muy utilizada por el mercado semanal de los sábados.

El proyecto, que todavía está pendiente de conseguir la licencia de inicio de obras por parte del Ayuntamiento de Segovia, prevé la creación de alrededor de medio centenar de puestos de trabajo.