El 85% de las entidades culturales de Segovia basan su presupuesto en fondos propios

La mayoría de las asociaciones que han llevado a cabo diferentes propuestas de carácter cultural en Segovia se basan en los fondos propios para elaborar ... sus presupuestos anuales. Tan solo siete entidades han pedido al Ayuntamiento de la ciudad ayuda para financiar más de la mitad de la inversión prevista. El 47% de los proyectos que han concurrido a la convocatoria de subvenciones, cuya resolución inicial se ha publicado estos días, han recibido el cien por cien de la cuantía solicitada.

Cada céntimo cuenta en los presupuestos que cada año confeccionan con sumo cuidado las diferentes asociaciones que conforman el tejido cultural de la ciudad de Segovia. Sin embargo, hay diferencias entre la solvencia que arrojan algunas de ellas y, por otro lado, la dependencia de fondos públicos que reflejan otras, ya sea por la dificultad que tiene para dotarse de unos ingresos propios como por la gran ambición económica que visibilizan sus proyectos.

«Solo cuatro casos han igualado la ayuda y en dos, la han disminuido, lo que se debe a la modificación de los propios proyectos presentados» Juan Carlos Monroy Concejal de Cultura

El 85% de las entidades que concurrieron a la última convocatoria municipal de ayudas aspiraron a financiar menos de la mitad del presupuesto que estaba aparejado a sus proyectos. Solo siete superaron este umbral. Una de ellas, el colegio Diego de Colmenares, pidió una ayuda para costear el cien por cien de una de sus actividades, como es el maratón de cuentos, cuya inversión se elevó a 600 euros. Por encima de la subvención del 70% del montante previsto están a su vez el Festival Música Diversa y la asociación de vecinos de San Lorenzo. Las iniciativas de la asociación del Cristo de los Gascones, la compañía de teatro Zaquizami, el grupo de danzas La Esteva y el Festival de Música Winter Indie City también se han basado mayoritariamente en fondos de carácter público.

En el lado opuesto está la asociación provincial de amas de casa María del Salto que, con un proyecto con un coste de más de 38.000 euros, tan solo han mostrado su intención de subvencionar 3.000 euros, apenas el 8% del montante total. Entre las entidades más independientes en lo que respecta a la financiación de sus proyectos se encuentran la coral Voces de Castilla, las águedas de San Lorenzo o la Asociación Camino del Asombro, que es la promotora del proyecto de reapertura del monasterio de San Antonio el Real.

MÁS INFORMACIÓN La concurrencia competitiva enardece a parte del tejido cultural segoviano

El concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, ha destacado que la práctica totalidad de las agrupaciones, centros educativos u organizaciones de todo tipo que han concurrido a la convocatoria han incrementado la partida económica percibida en forma de ayudas. «Solo cuatro casos la han igualado y en dos, la han disminuido, lo que se debe a la modificación de los propios proyectos presentados», insiste. Esto significa que el 47% de los participantes en la propuesta de subvenciones ha podido ingresar el cien por cien del importe solicitado. «Las asociaciones han hecho un análisis responsable de sus costes en el diseño de la programación para lograr que su actividad sea sostenible», considera el titular del área responsable del concurso público cultural.

En al menos 16 casos, la cuantía concedida no se ajusta ni siquiera a la mitad del presupuesto inicial que ha sido requerido. Es el caso de Epavila y Foro Geosfera, que han anotado las menores puntuaciones y apenas han logrado ingresar el 20% de los fondos totales que habían solicitado. A estos se suman la coral Ágora, la Fundación Valsaín, los Andariegos Segovianos, la asociación Juarrillos de Hontoria, la agrupación de acuarelistas o la Federación de la Mujer Rural (Femur). Ya sea por la baja calificación obtenida con su proyecto o el desajuste económico con el estudio realizado por los técnicos municipales, tan solo han conseguido reunir un tercio de la cuantía total deseada.