Una actuación en el festival organizado por el grupo de danzas La Esteva. Antonio de Torre

El 85% de las entidades culturales de Segovia basan su presupuesto en fondos propios

Siete organizaciones se han apoyado en mayor medida en las ayudas públicas para poder desarrollar sus propuestas

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Martes, 14 de octubre 2025, 07:26

Comenta

La mayoría de las asociaciones que han llevado a cabo diferentes propuestas de carácter cultural en Segovia se basan en los fondos propios para elaborar ... sus presupuestos anuales. Tan solo siete entidades han pedido al Ayuntamiento de la ciudad ayuda para financiar más de la mitad de la inversión prevista. El 47% de los proyectos que han concurrido a la convocatoria de subvenciones, cuya resolución inicial se ha publicado estos días, han recibido el cien por cien de la cuantía solicitada.

