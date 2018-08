«Nuestros encierros son modestos, con novillos, pero atraen a mucha gente» Carlos Fuentes, alcalde de la localidad. / El Norte Sanchonuño estrena estas fiestas el asfaltado en más del 80% del municipio tras unas obras que han acabado antes del plazo previsto M. R. Sanchonuño Viernes, 3 agosto 2018, 19:53

Desde hace semanas Sanchonuño ha notado el cambio que viven muchos pueblos en verano. Sus calles cobran vida y se llenan, especialmente de niños, un incremento que se deja notar sobre todo en los días previos a las fiestas patronales.

–Llegan las fiestas grandes de la localidad, ¿son el momento del año más esperado por los vecinos?

–Yo creo que sí, tanto la semana cultural como la semana de fiestas son los días de más bullicio y en los que más gente acude a Sanchonuño. Son días de encuentro entre familiares, el municipio se llena de gente de otros lugares, muchos que viven en Madrid, oriundos de aquí, pero que viven fuera. La verdad es que da gusto ver las calles llenas de niños y de gente por el pueblo.

–¿Durante estos días la población se multiplica?

–Sí, ya llevamos todo el verano notando un aumento, sobre todo de niños que están con los abuelos pasando aquí el verano, pero esta semana se ha notado mucho. Hemos tenido cine de verano y otras actividades por la noche, y la plaza estaba abarrotada de gente. Se colocaron más de 200 sillas y se llenaron. Estaba hasta arriba.

–¿Existen novedades en el programa de fiestas?

–Es un programa continuista, con un montón de actividades y prácticamente desde hoy, día 3, y hasta el próximo martes, día 7, no hay una hora en la que no haya actividad, tanto para niños o mayores. Hay comidas populares, actuaciones, verbenas… Y en la semana cultural igual, hemos tenido iniciativas todas las noches. Empezamos el día 26 de julio con los 'Micros abiertos de poesía' y después con eventos como concursos, castillos hinchables, actuaciones, bocadillo solidario… Todos los días hay alguna actividad.

–¿Qué papel juegan los actos litúrgicos?

–Un lugar destacado. La misa y la procesión del domingo son los actos más arraigados, pero en los últimos años también destaca la ofrenda floral, un acto muy bonito, en el que se llena la iglesia. Además, todo el mundo colabora, bien con flores compradas o con las que cultivan en sus patios durante todo el año para este día.

–¿Los festejos taurinos es la actividad que más gente de la zona atrae?

–Sí. Tenemos dos encierros, tanto el viernes como el sábado por la noche. Son encierros modestos, con novillos, pero atraen a mucha gente de la comarca. Además, después tenemos dos grandes orquestas, como son Cañón y Marsella, que pertenecen a la élite de las orquestas que ahora mismo hay en el panorama musical,. Hemos apostado por una continuidad, pero a la vez por no perder la calidad que tenemos.

–Además de las fiestas, Sanchonuño se encuentra inmerso en muchas otras iniciativas y proyectos, como el plan de asfaltado que se desarrolla este verano. ¿En qué momento se encuentra?

–Las obras de asfaltado acabaron el viernes pasado, unos días antes de plazo. Se ha asfaltado más del 80% del municipio, porque finalmente se han hecho tres calles más de lo planeado. También se ha asfaltado la vía peatonal, que ha quedado una zona muy bonita y los vecinos encantados. Es una maravilla ver a la gente andando, corriendo, en bici o en patines alrededor del prado. En ese punto quedan aún cosas pendientes por terminar del proyecto que hemos ejecutado con Honorse, como un mirador de aves o poner bancos. Pero vamos por buen camino y tenemos tiempo para acabarlo.

–¿Qué otros proyectos tiene pendientes el municipio?

–Los próximos proyectos son ya para el año que viene, pues entrarán en los próximos presupuestos. Esperamos la mejora de la travesía, que ya se había dispuesto una partida en los presupuestos de la Junta para ello, y queremos cambiar el alumbrado público por lámparas de bajo consumo. También estamos pendientes de comenzar con la rehabilitación de la antigua fábrica de achicoria como museo de este producto, y recuperar el lavadero como museo etnográfico. Con estos proyectos tratamos de fomentar el turismo y recuperar y guardar los edificios históricos que tenemos.

–¿Qué balance realiza de los más de tres años de mandato?

–Estoy satisfecho, aunque ha sido una legislatura muy dura, sobre todo por el volumen de trabajo que tenemos, ya que ahora mismo también estamos en pleno cambio de normas urbanísticas y exige mucho. Hay que mantener conversaciones con muchos propietarios, con personas interesadas en desarrollar industrias o en adquirir suelo industrial. Hemos trabajado en una ampliación de suelo industrial para que no se vayan industrias de Sanchonuño y nos ha costado seis meses de trabajo. Creo que esta ha sido una legislatura en rampa para el equipo. Lo primero que hicimos fue terminar el pago de las deudas, para luego asentar ya el Ayuntamiento y empezar con los proyectos, como comprar pinares para hacer permutas y crear suelo industrial y así empezar a desarrollar nuevos proyectos. También se ha abierto un poco la mano con el tema de las inversiones y hemos podido mirar hacia adelante.

–Tan solo quedan unos meses para las próximas elecciones, ¿se volverá a presentar como candidato a la Alcaldía?

–En estos momentos estamos en conversaciones sobre ello. Estamos viendo con qué equipo podemos contar y valorando la serie de proyectos que no hemos podido terminar, por lo que creo que sí lo haremos, aunque todo depende de que contemos con el equipo adecuado. Si mis compañeros quieren continuar y me apoyan, creo que sí que me presentaré, pero todo depende mucho del equipo que tenga detrás.

–Sería su tercer mandato.

–Sí, pero lo importante es que hay muchos proyectos que nos gustaría culminar. Por lo menos terminar con el cambio de normas, que ya que hemos empezado con ello y es responsabilidad nuestra acabarlo. También tenemos proyectos y peticiones en el tema industrial, conocemos a la gente, sabemos quién viene o quién puede venir. Me gustaría terminar todo eso, pero depende también de que la gente quiera.