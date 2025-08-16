El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Al fondo, el alto de Guarramillas visto desde los alrededores de las pistas de Navacerrada. Óscar Costa

Ecologistas pide la supresión del final de etapa de La Vuelta en la Bola del Mundo

La organización en Madrid y Segovia pide un informe preceptivo, como recoge el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque de Guadarrama

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Sábado, 16 de agosto 2025, 23:01

Ecologistas en Acción reclama cambiar el final de etapa de la Vuelta Ciclista a España previsto en el alto de Guarramillas, conocido popularmente como la ... Bola del Mundo, situado en la zona de protección del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. «No pedimos que se suspenda el recorrido, sino que se traslade la meta a Navacerrada», lugar ya conocido por la caravana que sigue a los deportistas y a la organización en su enorme despliegue logístico. Jesús Bartolomé, coordinador de la Federación de Madrid de la organización conservacionista, matiza y rebate así los «malos entendidos» que han aflorado tras los escritos remitidos por la asociación a diferentes instancias oficiales con el objetivo de que se replantee la llegada en este enclave de montaña, reconocible por las antenas y el repetidor de televisión en forma de cohete pintado de rojo y blanco.

