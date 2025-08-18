El eclipse del 26 relanza el turismo rural: reservas al 40% y expectativas de récord

El 12 de agosto de 2026, la provincia de Segovia se convertirá en uno de los escenarios privilegiados del mundo para la observación de un ... eclipse solar total, fenómeno astronómico que no se ha visto en la península Ibérica desde hace más de un siglo. El evento, que tendrá una duración de casi dos minutos en la franja central y será especialmente visible en el nordeste de la provincia, está generando un creciente interés en el sector del turismo rural. Con un año de antelación, las reservas en alojamientos rurales ya alcanzan el 40%, según Paula Escorial, presidenta de la Asociación Profesional de Turismo Rural y Activo de Segovia, y las expectativas apuntan a una ocupación cercana al lleno para la fecha del eclipse.

La Diputación de Segovia lleva meses promocionando el acontecimiento, consciente de que se trata de la oportunidad turística del año. Ya el pasado enero, el diputado de Prodestur, Javier Figueredo, presentó varias iniciativas en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Según Carlos González, de la empresa Astronomía Cercana, que colabora con la Diputación en la organización de las iniciativas, Segovia está ante un acontecimiento histórico, de masas, «equivalente a unas olimpiadas», pues la provincia ofrece condiciones muy óptimas para la observación del fenómeno gracias a la limpieza de sus cielos y a la baja contaminación lumínica en áreas como Ayllón, en el nordeste, donde la altitud, de hasta 1.400 metros, y la falta de obstáculos naturales y urbanos maximizan la visibilidad. «Segovia será un punto de atracción para miles de turistas, aficionados y profesionales de la astronomía», dijo Javier Figueredo en Fitur.

El sector del turismo rural ya percibe un notable incremento en las reservas con vistas a la fecha. «Estamos notando un aumento significativo para la semana del eclipse, no solo en hoteles rurales como el mío, sino también en posadas reales, casas rurales y pisos turísticos. En nuestro caso, un hotel rural de cuatro estrellas en Fuentemilanos, a veintidós kilómetros de Segovia, tenemos el 40% de las plazas reservadas, y casi todas son internacionales», desvela Escorial. Aunque no puede confirmar que el porcentaje de reservas internacionales sea representativo de toda la provincia, asegura que la tendencia alcista es generalizada. «He hablado con otros compañeros y el movimiento es ya muy evidente en toda la provincia».

La Diputación de Segovia ha identificado el eclipse como una oportunidad única para posicionar la provincia como destino de astroturismo. En este sentido, la institución ha diseñado una ambiciosa estrategia centrada en el fenómeno natural que pone el acento en la calidad de los cielos segovianos y la infraestructura turística disponible. «La oscuridad de los cielos nocturnos y su limpieza convierten a Segovia en un lugar excelente para ver las constelaciones y, en este caso, un eclipse», señala Figueredo. El plan de acción incluye la creación de un mapa de zonas óptimas para la observación, la formación para profesionales del sector y una estrecha colaboración con la Asociación de Turismo Rural y Activo.

«Será algo histórico, no solo para el turismo, sino para todos los que vivimos en Segovia», señala Paula Escorial

Entre otras iniciativas, la Diputación ha impulsado la llamada Mesa de las Estrellas, un foro que reúne a astrónomos, técnicos de turismo y empresarios para preparar el terreno. Además, se han destinado 50.000 euros en ayudas para que los alojamientos rurales adquieran equipos de observación, como telescopios, y se ha convocado el concurso fotográfico Atardeceres de Segovia para promocionar los mejores enclaves donde disfrutar del eclipse. «El objetivo es que los visitantes no solo vengan el día del eclipse, sino que se queden antes y después, y puedan disfrutar de nuestras rutas, de nuestra naturaleza y de nuestra oferta cultural», apunta el diputado.

El sector del turismo rural en Segovia, aunque ha de afrontrar desafíos como el aumento de la oferta con la proliferación de alojamientos no reglados, tiene en el eclipse de 2026 una oportunidad para reivindicarse. En un verano como el actual, marcado por las reservas de última hora, los alojamientos de turismo rural han alcanzado entre un 80 y un 85% de ocupación, pero la competencia es feroz. «Este año hemos notado un exceso de oferta, si bien los alojamientos reglados, los que ofrecemos garantías al cliente, seguimos siendo una opción atractiva», dice la presidenta de la Asociación de Turismo Rural y Activo. Paula Escorial cree que el turismo rural está ganando terreno en meses tradicionalmente dominados por el turismo de playa, como agosto, gracias a la riqueza natural y las actividades al aire libre que ofrece Segovia, desde rutas de senderismo hasta la práctica del piragüismo.

En el punto de mira

Sin embargo, el eclipse eleva las expectativas a otro nivel. «Es un fenómeno que va a mover masas, y Segovia está en el punto de mira. Que tengamos un 40% de reservas a un año vista es muy significativo, y creo que podemos llegar al 90% de ocupación. Nunca decimos el lleno absoluto por prudencia», señala Escorial con optimismo. La presidenta de la patronal subraya el interés internacional, que refleja el carácter global del acontecimiento. La demanda procede de aficionados a la astronomía, científicos y turistas en busca de experiencias únicas.

El eclipse también supondrá un auténtico desafío logístico. La Diputación trabaja en la delimitación de áreas específicas para la observación, especialmente en el nordeste de la provincia, donde el eclipse será más prolongado. Pero, en realidad, todo el territorio será un escenario válido. «Aunque el nordeste, la zona de Ayllón, es ideal por su altitud, desde la capital y la zona sur de la provincia también se verá perfectamente. Será algo histórico, no solo para el turismo, sino para todos los que vivimos en Segovia. Va a ser un espectáculo inolvidable», afirma Paula Escorial. Diputación y empresarios trabajan para garantizar que los visitantes encuentren una experiencia completa que combine naturaleza, cultura y hospitalidad segoviana.