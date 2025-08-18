El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Dos personas observan las estrellas con un telescopio. El Norte

El eclipse del 26 relanza el turismo rural: reservas al 40% y expectativas de récord

La Diputación identifica el fenómeno astronómico como una oportunidad única para posicionar la provincia

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Lunes, 18 de agosto 2025, 10:18

El 12 de agosto de 2026, la provincia de Segovia se convertirá en uno de los escenarios privilegiados del mundo para la observación de un ... eclipse solar total, fenómeno astronómico que no se ha visto en la península Ibérica desde hace más de un siglo. El evento, que tendrá una duración de casi dos minutos en la franja central y será especialmente visible en el nordeste de la provincia, está generando un creciente interés en el sector del turismo rural. Con un año de antelación, las reservas en alojamientos rurales ya alcanzan el 40%, según Paula Escorial, presidenta de la Asociación Profesional de Turismo Rural y Activo de Segovia, y las expectativas apuntan a una ocupación cercana al lleno para la fecha del eclipse.

