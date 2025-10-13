El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Fray Andrés, en el monasterio del Parral, en Segovia, donde viven los jerónimos. A. de Torre

«No echo de menos a la gente y estoy a gusto, no necesito una parroquia»

Tras dos décadas como sacerdote en Córdoba, Andrés García se sumó a los jerónimos de Segovia y lleva 25 años en El Parral

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Lunes, 13 de octubre 2025, 10:15

Antes de ser fray Andrés, uno de los últimos supervivientes jerónimos de El Parral, Andrés García Torralvo era un cordobés de Pozoblanco, un sacerdote secular ... que llevaba 20 años dando misma en la provincia. «Siempre sentía ese deseo de darme enteramente a la oración, a la contemplación. Estaba feliz, yo trabajaba bien, los pueblos en los que estaba me querían, pero me quedaba con ganas de más». Quería una relación más intensa con Dios y la encontró en Segovia con la mediación de un amigo jesuita. Cuarto de siglo después, lo ha conseguido.

