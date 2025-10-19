La Diócesis celebra el Domund con 75 misioneros repartidos por el mundo

El Norte Segovia Domingo, 19 de octubre 2025, 12:55 Comenta Compartir

'Misioneros de esperanza entre los pueblos' es el lema del Domund de este año que se celebra este domingo, una jornada en la que la Iglesia universal mira con gratitud y compromiso a los misioneros que entregan su vida por anunciar el Evangelio en todos los rincones del mundo. En palabras de José María Calderón, director nacional de Obras Misionales Pontificias (OMP), vivimos en un mundo lleno de promesas vacías. Sin embargo, «la esperanza verdadera —recuerda— no la dan las cosas de esta tierra; la esperanza de verdad la da exclusivamente Dios».

En la Diócesis de Segovia, la hermana Raquel Toro Gil, misionera oblata de María Inmaculada (OMI), ha sido recientemente nombrada delegada de Misiones, tomando el relevo de Isaac Benito, quien ha desempeñado esta tarea durante veintidós años junto a un grupo de voluntarios a los que la nueva delegada agradece «este servicio y entrega en favor de la misión de la Iglesia».

La nueva delegada subraya la importante presencia misionera segoviana en el mundo: «En la Diócesis hay un total de 75 misioneros, de los cuales 35 son sacerdotes y religiosos y 40 consagradas». En cuanto a los rincones en los que llevan a cabo su trabajo, la mayoría están en América (57); pero también hay cinco misioneros en África, otros tantos en Asia y nueve en Europa.

La hermana Raquel Toro invita a todos los fieles a colaborar con la misión desde su propio entorno.