Despistaos, Kiko Rivera y La Nenu DJ actuarán en julio en un pueblo de Segovia

La banda Despistaos y los DJ Kiko Rivera y La Nenu Set protagonizan el cartel de conciertos enmarcados en las fiestas Prime Day que se ... celebrarán el próximo 3 de julio en la provincia de Segovia. En concreto, el evento, que está organizado por la multinacional Amazon, tendrá lugar en Pedraza y contará con diversas actividades, entre las que se incluyen juegos infantiles, un mercado de comercios locales, casetas de feria, comida popular e incluso un karaoke. Es una propuesta dirigida en exclusiva a los clientes del servicio Prime de Amazon.

Pedraza será el municipio anfitrión de los festejos promovidos por la empresa de paquetería tras resultar elegida entre 180 candidaturas diferentes. El objetivo que persigue este plan veraniego es reivindicar «las típicas fiestas de los pueblos», por lo que incluirá iniciativas tradicionales como es el pregón -cuyo oficiante todavía se desconoce-, una feria o charangas de animación. Las actividades comenzarán a las 13:00 horas y se prolongarán todo el día. Habrá circuitos de scalextric o fútbol, una comida popular y, por la tarde, pintacaras, talleres infantiles y un karaoke de Operación Triunfo.

Uno de los momentos más especiales llegará con la caída del sol. A las 20:00 horas, La Nenu DJ Set animará el ambiente para dar paso instantes después al grupo Despistaos, famoso por temas como 'Física o química' o 'Cada dos minutos'. Kiko Rivera, también conocido como Paquirrín, presentará sus últimas producciones a los asistentes y será el encargado de cerrar la fiesta en Pedraza sobre las 23:00 horas.

La organización contempla autobuses de ida y vuelta que conectarán Madrid y la localidad segoviana en diferentes horarios. Esta propuesta no llega por primera vez a la provincia, ya que justo hace dos años Amazon presentó en Sotosalbos al emblemático grupo de popo humorístico No me pises que llevo chanclas, así como al artista Henry Méndez y a la cantante Chanel. Asimismo, el creador de contenido Xuso Jones y la tambén cantante Chenoa fueron los encargados de dar el pregón en aquella ocasión.