Melody sí consigue triunfar con 'Esa diva' en Segovia

De Basilea a la plaza Oriental de Segovia. De cantar ante toda Europa en medio de una polémica que traspasó las fronteras nacionales a llevar su rumba a los pies del Acueducto ante miles de segovianos. Da igual el escenario. Melody causa sensación en todos los lugares. Segovia no es una excepción. El entorno del bimilenario monumento volvió a ser el escenario del principal concierto de las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro con menos incidentes que el del pasado viernes en el CIDE (aunque con algún altibajo en el sonido).

Antes de las nueve de la noche ya había público junto al escenario. Había ganas de ver a Melody en Segovia después de su actuación representando a España en Eurovisión el pasado mes de mayo. Con mucho público infantil, la artista sevillana fue puntual a su cita con el público segoviano. A las 21:30 horas la rumba empezó a retumbar en el centro de la ciudad. Durante más de una hora y con numerosos guiños a su público, Melody ofreció un concierto en el que no se dejó una sola canción en el repertorio. 'De pata negra' al principio y 'El baile del gorila' al final fueron dos de los temas que más hicieron bailar a los segovianos, muchos con pancartas de apoyo a la cantante andaluza.

Pero el éxtasis llegó unos minutos más tarde de las once de la noche. Fue entonces cuando empezaron a sonar las notas de 'Esa diva', una canción cantada con pasión por Melody junto a miles de segovianos. «¿Quién es esa diva?», preguntó la cantante a un público entregado mientras sonaba el piano de fondo. «Me vais a hacer llorar», dijo Melody al escuchar la canción a capela del público. «Estoy muy orgullosa del amor y del apoyo que he sentido. No hay mayor privilegio que tener el amor de todos vosotros», insistió ante los gritos de '¡Ganadora, ganadora!' del público segoviano.

