Denuncian el incumplimiento del pacto verbal de alternancia en la alcaldía de un pueblo de Segovia Antonio Barras, teniente de alcalde de Valleruela de Pedraza, asegura que se genera un clima de desconfianza que perjudica a la estabilidad del municipio

El teniente de alcalde de Valleruela de Pedraza, Antonio Barras, denuncia el incumplimiento del pacto verbal de alternancia en la alcaldía de la localidad por parte de su actual alcaldesa, Inmaculada Sanz. Así, Barras aseguró a través de un comunicado recogido por la agencia Ical que se genera un clima de desconfianza que perjudica a la estabilidad del municipio, además de reclamar respeto a la palabra dada, «lealtad institucional y un gobierno serio que priorice el bienestar de los vecinos por encima de intereses personales o partidistas, por encima de egos y de envidias», apuntó.

En este sentido, argumentó que estos dos concejales al inicio del mandato corporativo en 2023 acordaron dividir el ejercicio en dos periodos. Desde 2023 y hasta julio de 2025, la alcaldesa sería Inmaculada Sanz y Antonio Barras el teniente de alcalde, para que después, y hasta terminar el mandato, fuera Antonio Barras el alcalde e Inmaculada la teniente de alcalde.

Ante dicho incumplimiento, Barras expresó su preocupación y lamentó que la gestión municipal «se vea empañada por la falta de cumplimiento por parte de la actual alcaldesa de los acuerdos que en su día se alcanzaron para garantizar la gobernabilidad del municipio».

Por su parte, el actual teniente de alcalde afirmó que su compromiso «ha sido y será siempre trabajar por el bienestar de los vecinos y vecinas del municipio, priorizando el servicio público por encima de cualquier interés personal o partidista». «Es preocupante que, ante esta situación, se recurra a la confrontación y a la descalificación en lugar de asumir responsabilidades y cumplir los compromisos adquiridos. Los vecinos merecen un gobierno serio, que respete los acuerdos y actúe con lealtad para sacar adelante proyectos en beneficio de todos», recalcó.

Por último, hizo un llamamiento a la reflexión por parte de la actual alcaldesa de este pueblo de Segovia. «No se pueden anteponer los egos personales ni las envidias al respeto a la palabra dada. Ese respeto es la única vía para recuperar la confianza de los vecinos y vecinas. Esa confianza es lo más importante que tenemos y lo que debe guiar cada decisión en el gobierno municipal», concluyó Barras.

