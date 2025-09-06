El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un momento del baile con motivo del 'A por ellos'. M. Rico

Los cuellaranos cierran sus fiestas al ritmo del 'A por ellos'

El alcalde condena lo ocurrido el jueves por la mañana, cuando un hombre intentó quemar a su exmujer en un vehículo

Mónica Rico

Mónica Rico

Segovia

Sábado, 6 de septiembre 2025, 10:34

Tal y como se iniciaron, al ritmo del 'A por ellos', la localidad de Cuéllar cerró, la noche del pasado jueves, unas fiestas que se ... prolongaron durante seis jornadas en las que vecinos y visitantes llenaron las calles para disfrutar de todas y cada una de las actividades propuestas tanto desde el Consistorio como desde las pandas y peñas oficiales del municipio, además de otras que no aparecen en el programa oficial, y que poco a poco se van haciendo un hueco en el calendario festivo de los más jóvenes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 5 de septiembre
  2. 2 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  3. 3 Condenan a Sacyl a pagar los gastos en hormona de crecimiento de dos menores
  4. 4

    Detenido un violador en serie que atacaba a sus víctimas disfrazado
  5. 5 Muere a los 27 años Erik Markov, actual Míster Olympia Amateur España
  6. 6

    Derroche de música, risas y mucho vino en el desfile de peñas
  7. 7

    Peña Bodega Paco, una familia histórica de las fiestas de Valladolid: «Hay gente que viaja siete horas para disfrutar de un solo día»
  8. 8 Detenido tras increpar a clientes de un bar y agredir a un policía durante su arresto
  9. 9 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  10. 10 ¿Por qué es fiesta el 8 de septiembre?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los cuellaranos cierran sus fiestas al ritmo del 'A por ellos'

Los cuellaranos cierran sus fiestas al ritmo del &#039;A por ellos&#039;