Los cuellaranos cierran sus fiestas al ritmo del 'A por ellos'

Tal y como se iniciaron, al ritmo del 'A por ellos', la localidad de Cuéllar cerró, la noche del pasado jueves, unas fiestas que se ... prolongaron durante seis jornadas en las que vecinos y visitantes llenaron las calles para disfrutar de todas y cada una de las actividades propuestas tanto desde el Consistorio como desde las pandas y peñas oficiales del municipio, además de otras que no aparecen en el programa oficial, y que poco a poco se van haciendo un hueco en el calendario festivo de los más jóvenes.

El fin de fiestas comenzaba a mediodía, con la celebración de la tronadera y el baile de rueda, desde la plaza de los Coches por la calle Parras hasta la Plaza Mayor, acompañada con los grupos de dulzainas de la localidad, que posteriormente subían al escenario de la plaza Mayor, donde unos días antes empezaban las fiestas, para comenzar a entonar las últimas jotas y seguidillas.

Tras el chateo de las peñas y la novillada con picadores, ya sí que la fiesta daba sus últimos coletazos, primero con la interpretación del último 'A por ellos' del año por parte de la Banda Municipal de Música de Cuéllar, que todos los días ha amenizado las corridas con numerosos y variados pasodobles, y después, con la celebración del desfile de peñas y pandas en la plaza de toros.

La corregidora, Ana Benito, acompañada del alcalde, Carlos Fraile, y sus damas, Marina Polo y Clara Olmos, acompañadas de concejales, el resto del equipo de gobierno y las madrinas y acompañantes de las pandas y peñas oficiales. Tras la entrega de flores y obsequios, que también fueron para algunas personas que colaboran de forma altruista en las fiestas, llegó el turno de despedir las fiestas de los encierros del año 2025.

El alcalde tomaba la palabra y pedía un instante para reflexionar tras el triste suceso ocurrido en el municipio durante la mañana, cuando un hombre intentó matar a su exmujer al incendiar su vehículo. «Queremos transmitir nuestra condena más absoluta por este suceso que nos entristece, que nos consterna».

El regidor recordaba que es la segunda ocasión en un año que a la localidad le ha golpeado la violencia de género de forma grave, ya que el pasado mes de octubre un hombre mató a su ex pareja en la localidad de Arroyo de Cuéllar. Fraile pedía a la sociedad una reflexión, apuntando que «estos acontecimientos no pueden volver a suceder», enviando, a través de un gran aplauso al que se sumaron todos los vecinos que se encontraban en la plaza de toros, «todo el cariño, el ánimo y el apoyo a la víctima, sus familiares y sus amigos», pidiendo que todo el peso de la ley caiga sobre el autor de los hechos.