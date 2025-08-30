¡Cuellaranas, cuellaranos, A por ellos! La villa estalla de alegría con el pregón de Juan Carlos Llorente y el inicio de las fiestas de la Virgen del Rosarío

Mónica Rico Cuéllar Sábado, 30 de agosto 2025, 22:47 Comenta Compartir

Cuéllar ya es una fiesta y miles de cuellaranos y vecinos de toda la comarca lo mostraron ayer en la apertura oficial, bailando, coreando y derrochando alegría al ritmo del 'A por ellos' en la Plaza Mayor durante los primeros actos programados en la jornada inaugural. Sin embargo, la jornada del viernes fue una víspera muy animada, con actividades como el concurso de limonadas, el de cortes, la visita a las peñas oficiales, la presentación de sus pancartas, la inauguración del alumbrado ferial, la puesta del pañuelo de fiestas en la estatua del toro o el concierto de Cañoneros.

Todo ello daba paso a los actos de ayer sábado, que se abrieron con la misa en honor a Nuestra Señora del Rosario en la capilla de Santo Tomé, durante la mañana, o la tercera edición de la Plaguella. Pero los actos de apertura oficial, los más esperados por los vecinos, no comenzaron hasta las 19:30 horas, con el repique de la campana del Ayuntamiento convocando a concejo a todos los vecinos de la villa, quienes, poco a poco, fueron acudiendo a la llamada, tomando posiciones en la Plaza Mayor de la villa, centro neurálgico de la actividad festiva.

Ver 54 fotos Fotos del inicio de las fiestas de Cuéllar. Antonio Tanarro

A esa misma hora, muchas miradas y nervios se situaban en otro escenario en la localidad, la plaza de Santo Tomé, desde donde puntualmente partió la procesión con la imagen de la Virgen del Rosario. En ella brillaban los colores rojo, de la Banda Municipal de Música; verde, de la Panda El Soto; negro, de la peña La Plaga; azul de la peña El Pañuelo; y amarillo, de la peña El Embudo. Cientos de músicos y peñistas llenaron el lugar a la espera del inicio del desfile, pues son los miembros de las peñas los encargados de portar la imagen de la patrona durante el trayecto hasta la Plaza Mayor, acompañada también de las autoridades civiles y eclesiásticas, la corregidora y sus damas, los socios de las peñas, y la banda, además de decenas de vecinos que acompañan la talla en los primeros momentos festivos.

Apenas unos cientos de metros separan Santo Tomé de la Plaza Mayor, un trayecto que se realiza en unos minutos, en los que este segundo lugar se convierte en un hervidero de actividad, con miles de personas esperando el paso de la Virgen y el inicio oficial de unas fiestas que cuentan con los encierros más antiguos de España, y que están declarados de interés turístico internacional.

Durante la espera, no faltaron los cánticos, las risas y la alegría, mientras la llegada de la patrona fue recibida con aplausos y respeto entre los asistentes, mientras la comitiva concluía su recorrido en la iglesia de San Miguel, donde tuvo lugar la ofrenda floral y el canto de la Salve. En el exterior también los nervios crecían, aunque se aminoraban con saltos, coros, danzas, palmas e incluso algún castillo humano dentro de la algarabía.

Pocos minutos antes del pistoletazo de salida a cinco días cargados de diversión, las autoridades, corregidora, damas y pregonero se dirigieron al balcón de la Casa Consistorial, donde el alcalde, Carlos Fraile, comenzó el ritual con la lectura de los nombramientos, que, tal y como manda la tradición, fueron coreados y aplaudidos por todos los asistentes. En primer lugar fue el de la corregidora de las fiestas, Ana Benito Salamanca, y después el de sus damas, Marina Polo Ferreiro y Clara Olmos Gordo.

Ver 38 fotos Fotos del inicio de las fiestas de Cuéllar. Mónica Rico

Mientras, abajo, en la plaza, continuaban los coros y los saltos, al mismo tiempo que el alcalde continuaba con el nombramiento del pregonero, el profesor emérito de Historia, Juan Carlos Llorente, que iniciaba su disertación dirigiéndose a cuellaranos y cuellaranas, dando la bienvenida, en verso, a todos los que se encontraban en la plaza, nombrando los barrios y entidades locales de la villa, así como a los estudiantes de los institutos y colegios del municipio, que se preparan «en su infancia para correr el encierro», con el «chupete festivo», en referencia a los encierros del Chupete que organiza la panda El Soto con toros de carretón.

Tampoco se olvidó de los mayores «base de la tradición» y recordó a muchos que dejaron su impronta en las fiestas. La patrona, charangas, pandas y peñas, los pañuelos, los almuerzos, corregidoras y corregidor, toros y novillos, el señor Ladis con su tambor, los danzantes de la rueda, los músicos, gigantes y cabezudos, la coral, la Banda, el grupo de danzas o Teatro Zereia fueron otros de los elementos imprescindibles en unas fiestas, y a los que hizo mención Llorente en un pregón con una plaza a rebosar, que coreó cada una de sus frases.

La feria taurina, los cortes, capeas, corredores, protagonistas del encierro, y más personajes locales, los empleados municipales, Policía Local, Protección Civil, bomberos, Guardia Civil y sanitarios también estuvieron presentes en los versos de Llorente, que concluyó sus líneas con el tradicional grito '¡Cuellaranas, cuellaranos, A por ellos!', al que añadió un 'sí señor', para completar su rima.

En ese momento todos los asistentes estallaron de alegría, y la Banda Municipal de Música de Cuéllar comenzó la interpretación del 'A por ellos', himno de las fiestas de la localidad, que todos los presentes en la plaza corearon y bailaron al unísono. Con la emoción aún desbordada, comenzó el desfile de peñas y pandas con sus madrinas y acompañantes, seguidos de multitud de grupos de amigos y peñas no oficiales que realizaron el recorrido por la calle San Pedro pidiendo a los vecinos que les lanzaran agua, tal y como es tradicional. La noche estuvo dedicada a la música, con opciones para todos los públicos, baile de rueda, la orquesta Cañón, charanga o una macrodiscoteca llenaron de ritmo las últimas horas del día y las primeras previas al comienzo del encierro.

Comenta Reporta un error