La contaminación acústica acapara el 30% de las quejas pendientes de resolución

La tasa de respuesta a los expedientes de quejas presentados por la Defensoría del Ciudadano al Ayuntamiento de Segovia ha aumentado en los últimos dos ... años. Muestra de ello es que en 2023 hayan podido tramitarse todos y cada uno de los 17 documentos que se elevaron ante el órgano mediador, mientras que en 2024 tan solo ha quedado sin contestar uno de ellos. No sucede lo mismo con la etapa anterior, ya que por el momento hay 28 peticiones que siguen pendientes resolución, de las cuales aproximadamente un tercio son por temas relacionados con el ruido.

La mayoría de los procedimientos que permanecen abiertos datan de 2021, ya que se calculan unos ocho expedientes a los que todavía no se han dado respuesta. Está seguido de 2020 y 2022, con seis asuntos cada uno; y 2018 y 2019, con cuatro, respectivamente. Hasta el 30% de las quejas que fueron formuladas en anteriores periodos pero no han conseguido llegar a buen puerto al cierre del año pasado son por contaminación acústica.

Los informes siguen abiertos, ya sea porque no se han facilitado las aclaraciones correspondientes o porque los casos no han sido estudiados

La primera de las críticas por molestias de este tipo que se trasladaron a la Defensora de la Ciudadanía data de noviembre de 2019, cuando una persona lamentó los ruidos existentes en la Travesía de Patín. Fue el expediente que precedió a una oleada de quejas por el mismo motivo, ya sea por la contaminación acústica en los domicilios procedente de actividades varias de los vecinos -muchos de ellos estudiantes-, así como de establecimientos hosteleros en la plaza de la Tierra o en el barrio de El Salvador, de los jóvenes que acuden al paseo del Salón para hacer botellón o de las casetas durante las fiestas de San Lorenzo. Una de las quejas que aún no ha recibido contestación hace referencia incluso al uso de una barbacoa en el patio interior de una vivienda.

Los informes siguen abiertos, a pesar del avance de los años y los cambios en el gobierno municipal, ya sea porque no se han facilitado las aclaraciones correspondientes o porque los casos no han sido estudiados. Hay algunos que ya no podrán encontrar una solución, como es una crítica por la posibilidad de derribo de Villa Estrella; mientras que otros han quedado obsoletos, como es la queja colectiva promovida por la Asociación de Vecinos de Madrona por la falta de proyecto de urbanización en la calle Cantarranas, que actualmente se encuentra en ejecución, debido a la «consecuente peligrosidad» que suponía para las personas.

Los problemas de accesibilidad son recurrentes en estas muestras de preocupación o malestar de los residentes en la ciudad de Segovia. Por un lado, hacen referencia a la dificultad para circular por la carretera de Villacastín por el mal estado del asfalto, los inconvenientes que generan los aparcamientos en la calle Soldado Español o los obstáculos para la movilidad general existentes en el casco antiguo.

Algunas quejas también están relacionadas con el transporte, por la supresión de horarios en autobuses o paradas; e incluso con desacuerdos y conflictos entre los propios vecinos, como son las molestias ocasionadas por el olor procedente de una chimenea o la concesión de una licencia de vado a una comunidad de propietarios.