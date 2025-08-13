Constancia diaria para seguir creciendo

El CD San Cristóbal de Segovia es, desde hace dos años, el equipo referente en el fútbol sala masculino de la provincia de Segovia. ... Tras el ascenso del club a la tercera categoría nacional en 2023, los sancristobaleños se mantienen en la cómoda mitad de la tabla. Diego Gacimartín Aguado afrontará su segunda campaña como entrenador del equipo, el cuarto en el club tras dos años exitosos en el División de Honor Juvenil. El segoviano afronta la nueva temporada con el único objetivo de «mejorar cada día, dar el 100% en cada entrenamiento y ser competitivos». «El año pasado fue de adaptación, con muchos cambios en la plantilla e inconvenientes durante la pretemporada. Tenemos que asentarnos en el grupo y después ya nos podremos marcar un objetivo más concreto», añade el técnico. Para Diego, el éxito reside en el día a día, aunque todos seamos «resultadistas».

El año del debut se alcanzaron los 41 puntos. Esta temporada han conseguido cinco puntos más, aunque han terminado en novena plaza, una más abajo. Una de las causas principales es la composición de los grupos. En su primera campaña en la categoría, el CD San Cristóbal formó parte del grupo II, que engloba principalmente equipos vascos, navarros, riojanos y aragoneses. El conjunto segoviano regresa al grupo II tras sobrevivir en el grupo I (castellanos y leoneses, gallegos, asturianos y cántabros), tradicionalmente uno de los más complejos debido al potencial de los clubes de Galicia. Diego quiere ser cauto. «Aunque se dice que el grupo del norte (grupo II) tiene un nivel diferente al resto, sigue habiendo presupuestos mucho mayores que el de San Cristóbal». El entrenador valora positivamente el cambio en términos logísticos. «Haciendo el cálculo, haremos 108 kilómetros menos. En el desplazamientos más largo ganamos una hora a la ida y otra a la vuelta, lo que conlleva menos costes al poder viajar únicamente con un conductor». También ha recordado el cambio de formato. «Ahora solo entran tres equipos en la fase de ascenso y en nuestro grupo hay mínimo 4 o 5 que optan a estar ahí por proyecto y plantilla».

Ampliar Luis María Cáceres (presidente) y Diego Gacímartín (entrenador). Antonio de Torre

El CD San Cristóbal comenzó la pretemporada en la tarde de ayer. Tras dos semanas de trabajo individual, los jugadores tuvieron su primer entrenamiento en grupo. Diego Gacimartín ha organizado cinco sesiones durante la semana. «Los jugadores librarán el fin de semana, aunque en la próxima el número de sesiones aumentará a seis, con el primer amistoso de la pretemporada incluido», añade el entrenador. El 23 se enfrentarán al CD Albense en la localidad salmantina. Los siguientes días regresarán a San Cristóbal para recibir al Cuéllar Cojalba y al Salamanca los días 27 y 30 de agosto. Por último, cerrarán la temporada con el Trofeo Diputación frente a Segosala o Valverde (por concretar) y el 7 de septiembre visitarán al Atlético Benavente. El CD San Cristóbal disputará cinco partidos de preparación previos al inicio liguero el 13 de septiembre en el pabellón del Amixalan Anaitasuna F.S, filial del Osasuna Magna Xota.

La plantilla contará con catorce fichas. Diez renovaciones (César, Huertas, Viti, Pipi, Mordi, Héctor, Edu, Samu, David y Alvarito) y cuatro incorporaciones. Dos son promociones, Juan y Nano, que llegan desde el Senior Regional y el Juvenil División de Honor. Los dos jugadores que se incorporan a la estructura del San Cristóbal son los alas Pablo Portal y Pedro Bayón, provenientes del Segosala, de Tercera División. «Varios jugadores subirán durante la pretemporada y podemos tirar de la cantera todo el año», asegura Diego. El entrenador destaca la relevancia de una gran cantera como es la del San Cristóbal. «Desde infantiles hay mucho nivel y tenemos entre dos y tres equipos por cada categoría de edad. Cuantos más chicos tienes, más probabilidades hay de nutrir el equipo a largo plazo», añade el técnico segoviano.

Para Diego, falta «apoyo económico de las empresas que en su día apostaron por el fútbol sala». «Estaría bien tener un referente en Primera o Segunda División. Se necesita un soporte económico y social aún mayor, pero nosotros no nos podemos quejar. Tenemos mucha suerte, aunque no es lo mismo llenar el pabellón de San Cristóbal que el Pedro Delgado», comenta Diego. El CD San Cristóbal es el referente del fútbol sala masculino segoviano, lo cual es una motivación extra «para seguir haciendo las cosas bien en el proyecto».