Los jugadores del San Cristóbal realizan estiramientos durante el primer entrenamiento de la pretemporada. Antonio de Torre

Constancia diaria para seguir creciendo

El San Cristóbal de Segovia arranca la pretemporada y su entrenador, Diego Gacimartín, analiza el que será el tercer año del club en Segunda División B

Hugo Otero Olmos

Segovia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:26

El CD San Cristóbal de Segovia es, desde hace dos años, el equipo referente en el fútbol sala masculino de la provincia de Segovia. ... Tras el ascenso del club a la tercera categoría nacional en 2023, los sancristobaleños se mantienen en la cómoda mitad de la tabla. Diego Gacimartín Aguado afrontará su segunda campaña como entrenador del equipo, el cuarto en el club tras dos años exitosos en el División de Honor Juvenil. El segoviano afronta la nueva temporada con el único objetivo de «mejorar cada día, dar el 100% en cada entrenamiento y ser competitivos». «El año pasado fue de adaptación, con muchos cambios en la plantilla e inconvenientes durante la pretemporada. Tenemos que asentarnos en el grupo y después ya nos podremos marcar un objetivo más concreto», añade el técnico. Para Diego, el éxito reside en el día a día, aunque todos seamos «resultadistas».

