El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de ambulancias en una salida nocturna. Antonio de Torre

Un conductor choca de madrugada contra un bloque de pisos en La Albuera

El equipo de emergencias sanitarias de Sacyl movilizó recursos para atender a un varón de 30 años en el lugar del accidente

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Domingo, 30 de noviembre 2025, 10:53

Comenta

Un hombre ha precisado asistencia médica este domingo tras chocar el coche que conducía contra un edificio en el barrio de La Albuera, en la ... ciudad de Segovia. El accidente de tráfico, que ocurrió de madrugada, alarmó a multitud de vecinos de la zona, que alertaron sobre lo sucedido a los equipos de emergencia y también se desplegaron varias patrullas policiales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un jubilado de Castromonte al ser arrollado por un coche en la travesía de Rioseco
  2. 2 Muere un hombre de 34 años por intoxicación de monóxido de carbono en Bustillo de la Vega
  3. 3

    Heridos cuatro motoristas en un reguero de accidentes registrados en 34 horas en Valladolid
  4. 4

    Le golpean con un cinturón al defender a una mujer agredida por otro joven
  5. 5

    Sorprende a una mujer cuando desvalijaba el piso de su madre, la retiene y logra recuperar el botín
  6. 6 Detenido el presunto agresor de las activistas de Femen que se concentraban contra una misa por Franco
  7. 7

    Venden un edificio completo de 1930 en la calle Mantería por 1,5 millones de euros
  8. 8

    Civiles que se enfundan el uniforme militar en vacaciones: «Estoy haciendo cosas que no imaginaba»
  9. 9

    Precintan un carrusel navideño por instalarlo sin autorización municipal en la plaza de San Andrés
  10. 10

    El Ayuntamiento dará acceso a la ZBE a los vehículos históricos registrados en la DGT

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un conductor choca de madrugada contra un bloque de pisos en La Albuera

Un conductor choca de madrugada contra un bloque de pisos en La Albuera