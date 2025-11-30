Un conductor choca de madrugada contra un bloque de pisos en La Albuera

Un hombre ha precisado asistencia médica este domingo tras chocar el coche que conducía contra un edificio en el barrio de La Albuera, en la ... ciudad de Segovia. El accidente de tráfico, que ocurrió de madrugada, alarmó a multitud de vecinos de la zona, que alertaron sobre lo sucedido a los equipos de emergencia y también se desplegaron varias patrullas policiales.

Los hechos se remontan pasadas las 1:00 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Emergencias Castilla y León recibió el aviso de un siniestro de circulación que había ocurrido en la calle Andrés Reguera Antón, a escasos metros del CISS Jesús Mazariegos y del mercado municipal de La Albuera. En concreto, el informante indicaba que un conductor varón había colisionado con el bloque de pisos que se encuentra en el número 1 de la citada vía segoviana.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de Segovia y un equipo sanitario de Sacyl, que envío los recursos necesarios para atender a la víctima del incidente Asimismo, se trasladó aviso de lo ocurrido a la Policía Nacional. El personal médico asistió a un hombre de 30 años, según indican fuentes del servicio de emergencias.

El suceso alertó a multitud de vecinos que estaban por la zona, que dieron cuenta del accidente vial a través de redes sociales, mientras que otros, ya en el interior de sus casas, salieron a la calle tras escuchar el fuerte impacto que ha resultado en daños materiales de diversa consideración.