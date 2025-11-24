Los avisos automáticos al 112 agilizan el rescate en 131 accidentes desde 2020

El sistema eCall, que realiza automáticamente una llamada gratuita de emergencia al 112 cuando se produce un accidente de tráfico grave, agiliza el rescate en ... cada vez más percances ocurridos en Segovia. Este dispositivo, obligatorio en todos los vehículos homologado a partir del 31 de marzo de 2018, va ganando peso en el parque automovilístico, entre los que se han sumado a él en los últimos siete años y los que se han retirado de circulación en este periodo. De los tres avisos que registró el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León en 2020 en la provincia, que entonces suponían un 1,3% del total de accidentes con víctimas, se ha pasado a los 41 registrados hasta el 31 de octubre de este año que encara su recta final, lo que representa un 17,3% del total hasta la fecha. Se trata de una garantía extra que asegura la alerta en caso de que el conductor pierda la consciencia o no pueda llegar a activarlo y cuya implantación dependerá en última instancia del ritmo de renovación de los coches.

El sistema eCall solo se activa en caso de accidente grave. El resto del tiempo permanece inactivo. Es decir, durante la conducción habitual no se produce ninguna actividad de seguimiento –para controlar la posición del automóvil o su manejo– ni de transmisión de datos. Desde 2018, es obligatorio para los vehículos homologados con un máximo de ocho plazas, así como en los comerciales ligeros. Aunque los propietarios de un automóvil ya matriculado no están obligados a instalarlo, pueden hacerlo si su vehículo reúne los requisitos. Funciona en todos los países de la Unión Europea –el procedimiento comunitario empezó su cauce en 2010– de tal forma que al activarse conecta con el centro de emergencia más cercano.

¿Qué datos capta?

Los ocupantes pueden comunicarse con el operador al tiempo que se transmite automáticamente un conjunto de datos esenciales –ubicación exacta, momento del accidente, modelo, número de identificación y rumbo del vehículo–, para que los servicios de evalúen la situación. Algunos pueden hasta informar del número de pasajeros en función de cuántos cinturones vayan abrochados. También puede activarse manualmente.

«Cada vez serán más y, al final, no sé cuánto tardarán, serán todos», subraya el jefe provincial de Tráfico en Segovia, Pedro Pastor, que valora el avance como un paso más del camino de la asistencia sanitaria en siniestros de circulación. «El tiempo en asistir a las víctimas de un accidente es crucial a la hora de la mortalidad y de los heridos graves. Soy suficientemente mayor para acordarme de cuando tenías que avisar a otro conductor para que fuera a una gasolinera a coger un teléfono. Eso influía mucho en que heridas que atendidas a tiempo pudieran no ser mortales lo acabaran siendo».

El código de circulación obliga a socorrer, una responsabilidad con la que en términos generales se cumplía. «La gente paraba, había cierta solidaridad, todo el mundo pensaba que le podía ocurrir a él». Así se avisaba a la ambulancia si no tropezaba con el percance una pareja de la Guardia Civil. «Se tardaba muchísimo. Y las consecuencias se agravaban».

45 en lo que va de este año

Hubo un punto claro de inflexión: el teléfono móvil. «Se solucionó bastante. Aunque causa accidentes porque distrae mucho, tiene su parte buena». Con todo, no es una panacea. La estimación es que el eCall reduce aproximadamente un 50% el tiempo de atención en carretera y un 40% en zona urbana. Eso implica una disminución aproximada de un 4% en el número de fallecidos y un 6% en heridos graves.

Su uso ha crecido exponencialmente en Segovia: de los tres de 2020 a los diez de 2021; los dieciséis de 2022 y 2023, y los cuarenta y ocho de 2024, un dato que podría aún superar este 2025, con cuarenta y cinco alertas registradas hasta el 14 de noviembre. Es un sistema gratuito que no requiere un mantenimiento periódico. Antes del cambio normativo, ya había marcas que lo instalaban con un coste para el comprador.

«Hay un aumento importante del vehículo de segunda mano, estamos en un momento de transición»

El 112 siempre busca recabar información cuando recibe el aviso, pero la ayuda va en camino más allá de que el conductor responda. Un sistema que ha sido posible por la universalización de la señal para Emergencias en todo el territorio europeo. Aunque se puede hacer desde cualquier móvil, el aviso desde el coche cubre un supuesto no tan infrecuente como que el conductor se haya quedado sin batería o no tenga el teléfono consigo.

A falta de una estadística que diga cuántos vehículos en circulación cuentan con el eCall, está ese 17,3%, el porcentaje de avisos que representa respecto al total de accidentes.

¿Es suficiente? «No, suficiente sería tenerlos todos, es un sistema evidentemente beneficioso», responde tajante Pedro Pastor. Ante un aviso convencional, hay un intercambio de información entre el 112 y la Dirección General de Tráfico, que comparten ubicación y los datos relativos al vehículo. No solo se trata de avisar, sino de hacerlo rápido: hay avisos que llegan, aunque el coche quede destrozado en cuestión de segundos.

Pastor habla de una «dicotomía» en la renovación del parque automovilístico, empezando por el dilema sobre la energía. «Hay cierta resistencia a cambiar de vehículo porque el panorama con los eléctricos no está muy claro por los puntos de carga, la autonomía o el precio», reflexiona. Una decisión de calado en la que entra también en juego el poder adquisitivo y la incertidumbre de cada familia. «Hay un aumento importante del vehículo de segunda mano, estamos en un momento de transición», señala. La seguridad es un incentivo más para renovar el coche, aunque no sea un criterio esencial para tomar la decisión.