Policía local y equipos sanitarios de emergencias asisten a un accidente ocurrido en la SG-20. A. de Torre

Segovia

Los avisos automáticos al 112 agilizan el rescate en 131 accidentes desde 2020

El sistema eCall ya alerta a los servicios de emergencia en el 17,3% del total de percances con víctimas en Segovia

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:43

El sistema eCall, que realiza automáticamente una llamada gratuita de emergencia al 112 cuando se produce un accidente de tráfico grave, agiliza el rescate en ... cada vez más percances ocurridos en Segovia. Este dispositivo, obligatorio en todos los vehículos homologado a partir del 31 de marzo de 2018, va ganando peso en el parque automovilístico, entre los que se han sumado a él en los últimos siete años y los que se han retirado de circulación en este periodo. De los tres avisos que registró el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León en 2020 en la provincia, que entonces suponían un 1,3% del total de accidentes con víctimas, se ha pasado a los 41 registrados hasta el 31 de octubre de este año que encara su recta final, lo que representa un 17,3% del total hasta la fecha. Se trata de una garantía extra que asegura la alerta en caso de que el conductor pierda la consciencia o no pueda llegar a activarlo y cuya implantación dependerá en última instancia del ritmo de renovación de los coches.

