¿Por qué el concierto por el 40 aniversario de las Ciudades Patrimonio es en Ávila y no en Segovia? El alcalde, José Mazarías, explica el motivo que ha llevado a celebrar el acto central en la capital abulense

El alcalde de Segovia y presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, José Mazarías, ha aclarado que el concierto conmemorativo del 40 aniversario de la declaración de Segovia, Ávila y Santiago de Compostela como Patrimonio de la Humanidad no se celebrará en Segovia porque el acto central se ha programado en Ávila, ciudad que alberga la sede del grupo.

Mazarías explicó que la idea de organizar un evento con la relevancia de la efeméride se planteó ya en julio, durante la asamblea celebrada en Segovia en la que la ciudad asumió la presidencia rotatoria del grupo. La elección de Ávila, añadió, responde a que allí se constituyó la entidad y a que su secretaría general se ubica en el Palacio de los Verdugo, sede estable del organismo.

El concierto se celebrará esta tarde, a las 20:00 horas, en el Auditorio Lienzo Norte de Ávila, con entrada gratuita hasta completar aforo, y reunirá aportaciones artísticas de las tres ciudades.

Según la nota informativa difundida por el Ayuntamiento de Segovia, el programa incluirá a la soprano Estela Araceli Vicente y al pianista Bohdan Syroyid, con piezas inspiradas en la Muralla de Ávila, el Pórtico de la Gloria y el Acueducto de Segovia. Desde Santiago participará el Orfeón Terra a Nosa, mientras que la representación segoviana correrá a cargo de la Escolanía de Segovia y la Orquesta Sinfónica de Segovia, que pondrán en escena el espectáculo 'El misterioso caso del asesinato del tosedor de conciertos', una propuesta «a caballo entre el teatro y la música» con elementos de teatralización durante la actuación.

El alcalde animó a los segovianos a asistir al concierto en Ávila y recordó que las entradas gratuitas pueden retirarse en el Centro de Recepción de Visitantes. Además, dejó abierta la posibilidad de que el espectáculo segoviano pueda repetirse en la ciudad más adelante, a la vista del interés generado.