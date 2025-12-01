El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Campanas de la Catedral de Segovia. C. Á.
Segovia

Un concierto de campanas festejará los 40 años como Patrimonio de la Humanidad

La ciudad conmemorará la declaración el 6 de diciembre con varias actividades y presencia en Ávila

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:29

El Ayuntamiento de Segovia presentó ayer la programación conmemorativa del 40º aniversario de la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad por la ... Unesco, otorgada el 6 de diciembre de 1985 junto a Ávila y Santiago de Compostela. La celebración pondrá el foco en los segovianos como «auténticos protagonistas y guardianes» del reconocimiento, que no es solo un título honorífico sino «una responsabilidad y una oportunidad» para proyectar al mundo la riqueza histórica y cultural de la ciudad, en palabras de la concejala de Turismo, May Escobar.

