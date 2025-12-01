Un concierto de campanas festejará los 40 años como Patrimonio de la Humanidad

El Ayuntamiento de Segovia presentó ayer la programación conmemorativa del 40º aniversario de la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad por la ... Unesco, otorgada el 6 de diciembre de 1985 junto a Ávila y Santiago de Compostela. La celebración pondrá el foco en los segovianos como «auténticos protagonistas y guardianes» del reconocimiento, que no es solo un título honorífico sino «una responsabilidad y una oportunidad» para proyectar al mundo la riqueza histórica y cultural de la ciudad, en palabras de la concejala de Turismo, May Escobar.

Así, el día 6 de diciembre, festivo nacional por la Constitución, Segovia vivirá una jornada de actos que dará comienzo a las once en el Ayuntamiento con un acto institucional, abierto al público, con carácter emotivo y alguna sorpresa. A las doce del mediodía, tendrá lugar el plato fuerte de la conmemoración, un concierto de campanas en la Catedral. Organizado por la Agrupación de Campaneros de Segovia, durará treinta minutos. Acto seguido, a la una de la tarde, un pasacalles protagonizado por los integrantes de la Unión Musical Segoviana llevará la alegría entre la Plaza Mayor y el Azoguejo.

La empresa municipal Turismo de Segovia ha programado asimismo tres visitas guiadas (con participación limitada a veinticinco personas y reserva obligatoria en el Centro de Recepción de Visitantes) para conocer mejor el patrimonio de la ciudad. La primera, prevista para las 10:30 y guiada por Miguel Yuste Burgos, recorrerá el barrio de las Canonjías; la segunda, de la mano de Rafael Ruiz Alonso, tendrá lugar a las 12:30 horas y dará a conocer el esgrafiado segoviano; y la tercera se desarrollará por la tarde (16:30) en la Alameda del Parral, con David Martín Carretero.

El mismo día 6, por la noche, Ávila acogerá un acto organizado por las tres ciudades que conmemoran el título de Patrimonio de la Humanidad. Y Segovia estará representada por la Escolanía y la Orquesta Sinfónica, que participarán en un concierto gratuito en el que se interpretarán obras inspiradas en la muralla de Ávila, el Pórtico de la Gloria de Santiago y el Acueducto Segovia.

Escobar, que estuvo acompañada por el concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, invitó a vecinos y visitantes a sumarse a una jornada que busca «predicar con el ejemplo» y reafirmar el compromiso de Segovia con su condición de «lugar de valor universal excepcional».