La comunidad energética impulsada por la Cámara cuenta ya con 350 socios

La Comunidad Energética (CEL) Toda Segovia ha recibido una subvención de 503.910 euros por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto ... Demográfico. Con un presupuesto total de 1.360.560 euros, la iniciativa, capitaneada por la Cámara de Comercio de Segovia, ha obtenido una de las puntuaciones más altas en la baremación de las ayudas concedidas, que alcanzan los 35,6 millones de euros que el Gobierno ha destinado para impulsar la creación de 27 nuevas comunidades energéticas en todo el país.

El proyecto, en el que participan doce municipios de la provincia, busca promover la generación de energía renovable en el ámbito local, sin impacto urbanístico alguno, mediante la instalación de placas solares en edificios municipales. La iniciativa se inspira en un modelo desarrollado por la Cámara de Navarra, aunque adaptada a las necesidades de Segovia. «Se apoya en un modelo de autoconsumo colectivo que permite a los vecinos, residentes en un radio máximo de 2.000 metros de las instalaciones, beneficiarse de la energía generada sin necesidad de realizar grandes inversiones», señalan fuentes de la Cámara. Este modelo, accesible y sostenible, fomenta la participación ciudadana y contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Segovia, María José Tapia, subraya la relevancia de la subvención obtenida y el interés que el proyecto ha generado entre los vecinos de las poblaciones involucradas. «El Ministerio reconoce la calidad y el impacto de nuestro proyecto. Segovia, pese a ser una provincia más pequeña que otras, ha logrado implicar a doce municipios, lo que nos convierte en un referente nacional. Esperamos que, a medida que los beneficios se hagan visibles, se sumen más municipios y Toda Segovia sea una realidad para toda la provincia», señala. Según Tapia, el proyecto busca el ahorro económico, pero también un impacto ambiental positivo, porque permitirá reducir cientos de toneladas de emisiones de CO2 al año, el equivalente a la plantación de miles de árboles.

La CEL Toda Segovia prevé la colocación de 21 instalaciones fotovoltaicas en edificios pertenecientes a doce ayuntamientos: Abades, Cabezuela, Cuéllar, Garcillán, Labajos, Palazuelos de Eresma, San Cristóbal de Cuéllar, San Cristóbal de Segovia, Sangarcía, San Ildefonso, Torrecaballeros y Trescasas. Estas instalaciones generarán energía renovable que beneficiará a 1.479 hogares y pequeños comercios situados en un radio de 2.000 metros. San Ildefonso es el municipio que contará con más placas solares, 493, distribuidas en tres instalaciones: 228 en el polideportivo San Luis (con alcance para 154 hogares y pequeños comercios), 94 en el CEIP Agapito Marazuela (para 63 hogares y comercios) y 171 en el polideportivo Los Esquiadores, de Valsaín, con capacidad para beneficiar a 116 hogares. Estas cifras convierten al Real Sitio en el municipio con mayor capacidad de generación del proyecto, con 333 hogares y comercios beneficiados, el número más alto de la iniciativa, aunque no le va muy a la zaga Cuéllar, donde se instalarán 424 placas distribuidas en dos instalaciones: 160 en una nave del polígono de Malriega (con alcance para 108 hogares y comercios) y 264 en el polideportivo (para 178 hogares y comercios).

Por su parte, Palazuelos de Eresma tendrá instalaciones en cuatro lugares: el CEIP La Atalaya (204 placas), el campo de fútbol de La Mina (72), el Centro Social Parque Robledo (62) y una nave municipal (32). Serán 251 hogares y comercios los beneficiados. En el cercano municipio de San Cristóbal de Segovia, la energía solar alimentará 211 viviendas y establecimientos comerciales, pues el Ayuntamiento ha puesto a disposición del proyecto el CEIP Marqués del Arco (123 placas fotovoltaicas) y la pista polideportiva (190 placas). Por debajo quedan localidades menos pobladas, como Torrecaballeros (107 hogares y comercios), Trescasas (111), Abades (96), Cabezuela (87), Sangarcía (47), Garcillán (27), Labajos (18) y San Cristóbal de Cuéllar (16).

Ventajas

Participar en la CEL Toda Segovia ofrece múltiples ventajas tanto económicas como ambientales. Los socios, que ya suman alrededor de 350 (el plazo para participar expira a finales de agosto), podrán ver reducida su tarifa eléctrica hasta en un 25% de media anual gracias a la energía generada por las placas, que está exenta de peajes y cargos eléctricos (las placas no producen la misma energía todos los meses del año, y se calcula respecto a un consumo medio habitual de una vivienda de 2.700 KWh anuales, 3,3 KW de potencia contratada y una factura eléctrica con un precio medio de mercado). Además, la CEL negocia colectivamente con las comercializadoras para optimizar el precio del resto de la energía consumida, lo que asegura mejores condiciones que las negociaciones individuales. El modelo no requiere inversión inicial por parte de los socios, lo que facilita el acceso de hogares y comercios pequeños. Los participantes también se comprometen con un consumo cien por cien renovable, circunstancia que contribuye a la sostenibilidad y a la reducción de emisiones.

La cuota mensual de participación, que varía según el consumo, permitirá la amortización del proyecto en un plazo de diez años, tras los cuales se espera que los costes disminuyan aún más. Los socios pueden optar por tarifas fijas o indexadas negociadas por la CEL o mantenerse con su comercializadora actual, lo que ofrece más flexibilidad a la participación, explican fuentes de la Cámara.

El proceso para poner en marcha la CEL Toda Segovia ha sido complejo y meticuloso. Los doce municipios que lo integran han tenido que sacar adelante tres acuerdos plenarios: la adhesión al proyecto, la cesión de cubiertas municipales y la llamada 'autopostura', que garantiza que el Ayuntamiento en cuestión asuma el consumo de energía haya o no socios. Además, se han convocado dieciséis charlas informativas entre mayo y junio, a fin de explicar las vicisitudes del modelo a vecinos y comerciantes. «El boca a boca será clave. Cuando los vecinos vean los beneficios reales, como la reducción en sus facturas, esperamos que más personas se sumen», añaden las mismas fuentes.

Las obras de las instalaciones ya han dado comienzo con trabajos previos como la colocación de líneas en los tejados asignados, y se espera que el autoconsumo pueda estar activo antes de que concluya el año, aunque no se descarta que pueda haber retrasos puntuales. «El objetivo es que, antes de diciembre, los socios empiecen a notar los beneficios en sus facturas».

La CEL Toda Segovia representa un avance hacia la sostenibilidad energética y todo un ejemplo de colaboración entre Cámara de Comercio, ayuntamientos y vecinos. María José Tapia confía en que el éxito de la iniciativa inspire a otros municipios, aunque la suma de más ayuntamientos exigiría la puesta en marcha, desde cero, de un nuevo proyecto. «Queremos que toda Segovia crezca y se consolide como modelo de referencia para otras provincias. La transición energética es una prioridad».