El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Cinco nuevos incendios en Castilla y León durante la última hora
Placas solares en un tejado. Antonio de Torre
Segovia

La comunidad energética impulsada por la Cámara cuenta ya con 350 socios

Los doce municipios que integran el proyecto instalarán en breve las placas fotovoltaicas en los edificios ofrecidos

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Viernes, 15 de agosto 2025, 15:08

La Comunidad Energética (CEL) Toda Segovia ha recibido una subvención de 503.910 euros por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto ... Demográfico. Con un presupuesto total de 1.360.560 euros, la iniciativa, capitaneada por la Cámara de Comercio de Segovia, ha obtenido una de las puntuaciones más altas en la baremación de las ayudas concedidas, que alcanzan los 35,6 millones de euros que el Gobierno ha destinado para impulsar la creación de 27 nuevas comunidades energéticas en todo el país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Quería volver a la discoteca, se bajó del coche y cuando volvimos estaba muerto»
  2. 2

    El joven hostelero de Tordesillas que murió desnucado en la puerta de su bar
  3. 3 Hallan muerto a un hombre tendido en la carretera de San Román de Hornija
  4. 4 Parte del primer y del segundo premio de Lotería Nacional caen en Valladolid
  5. 5 Sofocan un incendio a un kilómetro del centro comercial Río Shopping
  6. 6

    Herido un ganadero durante el encierro de Tudela de Duero
  7. 7

    La alcaldesa de San Román tras el atropello mortal: «Estamos consternados por lo ocurrido»
  8. 8

    Muere el conductor de un camión en un accidente de cinco vehículos en la A-601
  9. 9

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»
  10. 10 Los pueblos de Valladolid que estarán de fiesta en el puente del 15 de agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La comunidad energética impulsada por la Cámara cuenta ya con 350 socios

La comunidad energética impulsada por la Cámara cuenta ya con 350 socios