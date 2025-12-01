La cobertura de las urgencias médicas de Ayllón, en el punto de mira

El nordeste de la provincia de Segovia se queja del «abandono» en materia asistencial. Este nuevo levantamiento de voz se produce a raíz de ... otro episodio de «desatención crítica» en el subcentro de guardia de Ayllón, apunta Sonia Castro, portavoz de la plataforma SOS Rural. El origen de esta nueva queja está en un accidente de tráfico. Fue el pasado domingo.

Un hombre había salido de trabajar a las seis de la mañana de Maderuelo y se dirigía en su vehículo de regreso a su domicilio. La calzada no estaba en las mejores condiciones por la helada y la nieve. «No iba rápido y aun así en una curva terminó dando varias vueltas de campana». Acude la Guardia Civil y en un primer momento el accidentado dice que está bien. Llama a un amigo para que le recoja.

«Ya en Ayllón, empieza a tener dolores en el cuello, en las cervicales, en la cabeza, en la tripa...», relata la portavoz del colectivo denunciante. Va al subcentro de guardia, pero al llegar al punto de atención continuada se encuentra con un cartel que dice: 'Hoy, día 23 de noviembre, no hay equipo médico en el centro. Para atender urgencias médicas, acudir al centro de salud de Riaza o llamar al 112. Disculpen las molestias'. Castro añade que no se había avisado de esa ausencia y que, por lo tanto, tampoco había un sustituto, ni un teléfono. Además, dentro del subcentro «está encerrado el único desfibrilador». Si está cerrado, «nadie puede acceder a él».

No encontrarohn sustituto

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia replica que el médico se puso malo a las seis de la mañana. «Desde primera hora se busca a alguien, pero no había nadie que pudiera sustituirle. El saliente de guardia no se podía quedar y la enfermera que quedaba en Ayllón se replegó a Riaza, por eso se pone el cartel avisando de que no hay médico ese día».

Sin coche y dolorido, el hombre pide a un amigo que le lleve a la localidad riazana. Allí está el centro de cabecera de la zona básica de salud. Un desplazamiento «de 25 kilómetros por una carretera secundaria» y una meteorología adversa, indica Castro.

«Hay días en los que Ayllón, Riaza y todos nuestros pueblos se quedan sin ningún médico en decenas de kilómetros a la redonda» Sonia Castro Plataforma SOS Rural Ayllón

Cuando llega, en ese justo momento no había ningún galeno. «Puede que esté atendiendo un aviso domiciliario a varios kilómetros o acompañando a una ambulancia en un traslado, el caso es que no hay médico disponible en toda la zona básica de salud, que cubre unas 4.500 tarjetas», critica la portavoz de la plataforma SOS Rural Ayllón.

Cuando es atendido, los sanitarios le instan a ir al Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero, en la provincia de Burgos, o al Complejo Asistencial Universitario de Segovia. Tampoco estaba la ambulancia de Riaza disponible, así el amigo le lleva a Aranda. Un viaje que se hace en condiciones normales en unos 45 minutos, se alarga una hora debido al mal tiempo. Allí le atienden de urgencia y le hacen pruebas para descartar lesiones más graves.

La peripecia evidencia la necesidad de más médicos en la zona básica de Riaza y tener garantizadas la cobertura en todas las guardias del subcentro de Ayllón, esgrime Castro, que también reclama «desfibriladores públicos y accesibles 24 horas en Ayllón y la comarca, así como una evaluación real de tiempos de acceso en condiciones meteorológicas adversas». Y es que la plataforma considera que las isocronas –tiempo de respuesta ante una urgencia– son «excesivas».

«Sin cobertura médica en Ayllón, toda la comarca queda fuera de los tiempos seguros de respuesta; con nieve, hielo o niebla y las carreteras estrechas, un trayecto de 20 minutos se va hasta los 40 ó 50», expone Castro. «No quiero pensar si hubiera sido un infarto», reflexiona en voz alta.