Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero, adonde acudió el accidentado de Ayllón. Aytahmi Pérez
Sanidad en Segovia

La cobertura de las urgencias médicas de Ayllón, en el punto de mira

Un accidente evidencia la necesidad de más médicos en la zona de Riaza, bajar los tiempos de respuesta y de asegurar las guardias en la atención continuada

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:57

Comenta

El nordeste de la provincia de Segovia se queja del «abandono» en materia asistencial. Este nuevo levantamiento de voz se produce a raíz de ... otro episodio de «desatención crítica» en el subcentro de guardia de Ayllón, apunta Sonia Castro, portavoz de la plataforma SOS Rural. El origen de esta nueva queja está en un accidente de tráfico. Fue el pasado domingo.

