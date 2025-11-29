La agresión a un médico al que le rompieron la nariz indigna a la sanidad de Segovia

«¡Es intolerable! No puede volver a pasar». Son palabras que resumen la indignación de las plantillas que trabajan en el sistema sanitario público. La ... agresión sufrida a comienzos de esta semana por un médico que lleva a cabo su tarea asistencial en la zona básica de salud de Sepúlveda es otra gota más en un rebosante vaso de la paciencia y la rabia que acumulan los profesionales. Admiten que acuden con miedo a sus puestos laborales y confiesan sentir impotencia ante sucesos como el acontecido.

El facultativo, que atiende el consultorio de Duruelo, tuvo que ser trasladado a Urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Segovia, donde fue tratado de una fractura de la nariz ocasionada por un golpe que le propinó un usuario, quien además de agredirle físicamente también lo hizo verbalmente, según señalan compañeros de la víctima.

La Gerencia de Asistencia Sanitaria ha convocado en la mañana de este viernes una concentración a las puertas del centro de salud de Sepúlveda para reprobar este nuevo ataque a un profesional y dar visibilidad a «una lacra» que les afecta de lleno como son las agresiones a este personal. Así lo ha definido el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Segovia, Graciliano Estrada, quien ha acudido también junto con otros representantes de la institución al acto de reprobación, en el que los asistentes han sujetado una pancarta en la que se leía el lema 'Stop agresiones a sanitarios. ¡No agredas a quien te cuida!'

Apoyo legal y psicológico a la víctima

A esta denuncia pública en la que se ha censurado todo tipo de violencia, ya sea física o de palabra en forma de insultos, amenazas, ofensas, vejaciones o humillaciones, se han sumado también los delegados de prevención de riesgos laborales y miembros del equipo directivo de la gerencia que gestiona todo el Área de Salud de Segovia, con su máximo responsable al frente, Luis Gómez de Montes, que ha condenado este nuevo ataque a un profesional sanitario.

«Mostramos nuestra más sincera repulsa e indignación por la agresión que ha sufrido nuestro compañero, que cuenta con el apoyo y soporte legal y psicológico que requiera». El Colegio Oficial de Médicos ha ofrecido sus servicios para prestar a ayuda a la víctima.

El coordinador de la Zona Básica de Sepúlveda ha matizado que «la mayoría de población trata con cariño y deferencia» al personal encargado de sus cuidados y su atención. Sin embargo, casos como el ocurrido esta semana inquietan a los trabajadores. Cada vez que acuden a su consultorio, hacen una guardia, visitan a un paciente o ven a los usuarios en el centro de salud «intentan hacerlo lo mejor posible y lo único que queremos es que se nos trate con respeto».

Los datos 48 incidentes de agresiones a personal sanitario registrados en la provincia de Segovia en 2024. De ellos, 26 tuvieron lugar en el ámbito hospitalario y 22 en el de la Atención Primaria. 53 profesionales de la sanidad en la provincia padecieron algún tipo de agresión violenta el año pasado. Esta cifra de víctimas es un 20,5% mayor que la que se registró en 2023.

La preocupación a la que se refiere la acreditan los datos del registro de agresiones a sanitarios que elabora de manera periódica la Gerencia Regional de Salud. En 2024, estos hechos aumentaron en la provincia. Tal y como pone negro sobre blanco el análisis de la Administración autonómica, el pasado año se cerró con 53 profesionales agredidos en el desempeño de su función asistencial en la provincia, nueve más que los que sufrieron alguna manifestación violenta en 2023 y ocho más que en 2022. En cuanto a los incidentes, hubo que lamentar 48, seis más que doce meses antes y nueve más que dos ejercicios atrás.

La mayoría de las agresiones registradas el pasado curso se produjeron en el ámbito hospitalario: 26 frente a las 22 que se dieron en el primer nivel asistencial de los consultorios y centros de salud.

La concentración quiere dar visibilidad a este problema. «Debemos denunciar estos hechos y ponerlo en conocimiento de todo el mundo», declara Graciliano Estrada. El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Segovia insiste en que «no hay justificación para que se produzcan estos tipos de agresiones, con independencia del contexto y de los problemas que a veces se producen en el sistema sanitario». Las actitudes como la acaecida esta semana son «reprobables», ha reiterado el representante profesional.

En esta línea, recuerda que la Organización Médica Colegial «lleva desde hace años advirtiendo y denunciando el aumento de las agresiones, es algo intolerable que perjudica las relaciones entre el personal y los pacientes». El presidente de esta entidad nacional, Tomás Cobo, se ha puesto en contacto con la víctima de este último ataque a un sanitario en la provincia para trasladarle su apoyo.