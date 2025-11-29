El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Concentración ante el centro de salud de Sepúlveda por la reciente agresión sufrida por un médico de Duruelo. Antonio Tanarro

La agresión a un médico al que le rompieron la nariz indigna a la sanidad de Segovia

Una concentración celebrada este viernes ante el centro de salud de Sepúlveda hace visible la repulsa contra el aumento de la violencia

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:52

«¡Es intolerable! No puede volver a pasar». Son palabras que resumen la indignación de las plantillas que trabajan en el sistema sanitario público. La ... agresión sufrida a comienzos de esta semana por un médico que lleva a cabo su tarea asistencial en la zona básica de salud de Sepúlveda es otra gota más en un rebosante vaso de la paciencia y la rabia que acumulan los profesionales. Admiten que acuden con miedo a sus puestos laborales y confiesan sentir impotencia ante sucesos como el acontecido.

