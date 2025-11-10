El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Momento de la detención del hombre en la plaza del Azoguejo.

Momento de la detención del hombre en la plaza del Azoguejo. El Norte

Segovia

Detenido por agredir a tres policías tras ser identificado por beber y poner música alta

Los hechos ocurrieron este domingo por la tarde en la plaza del Azoguejo

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:44

Comenta

La Policía Local de Segovia ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de atentado contra agentes de la autoridad tras ... agredir a tres policías municipales en la plaza del Azoguejo, a escasos metros del Acueducto. Los hechos ocurrieron a última hora de la tarde de este domingo, cuando el detenido arremetió contra los agentes tras ser identificado por beber en la vía pública y tener la música alta.

