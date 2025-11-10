Detenido por agredir a tres policías tras ser identificado por beber y poner música alta

La Policía Local de Segovia ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de atentado contra agentes de la autoridad tras ... agredir a tres policías municipales en la plaza del Azoguejo, a escasos metros del Acueducto. Los hechos ocurrieron a última hora de la tarde de este domingo, cuando el detenido arremetió contra los agentes tras ser identificado por beber en la vía pública y tener la música alta.

La detención se produjo sobre las 20:00 horas, cuando una patrulla de la Policía Local se acercó al hombre, que se encontraba junto a los bancos próximos al Centro de Recepción de Visitantes en estado de aparente embriaguez y reproduciendo música a un volumen elevado.

Los policías locales procedieron a su identificación y le pidieron que cesara en su actitud. Sin embargo, lejos de calmarse, el hombre se alteró ante la presencia y el requerimiento policial, llegando a agredir a tres de los agentes que se desplazaron al lugar. Por ello, y pese a resistirse durante varios minutos, finalmente fue detenido por un delito de atentado contra agentes de la autoridad. Los agentes resultaron heridos leves, aunque ninguno de ellos tuvo que ser trasladado a un centro médico.

Esta intervención se enmarca en un fin de semana especialmente intenso para la Policía Local, que tuvo que hacer frente a numerosos servicios. En cuanto a la siniestralidad vial, el viernes se registraron dos accidentes de circulación, ambos con daños materiales: un alcance en la avenida de la Vía Roma y una colisión entre turismos en la calle Escultor Marinas. El sábado se produjeron otros dos siniestros, un choque entre vehículos en el aparcamiento del centro comercial Luz de Castilla y una embestida en la calle San Marcos que se saldó con dos heridos, además de los daños materiales. El domingo no se registraron accidentes.

Durante el fin de semana se efectuaron cinco controles de documentación, alcoholemia y drogas, que se saldaron con dos denuncias por carecer de ITV en vigor, otra por no utilizar el cinturón de seguridad y una más por realizar un servicio regular de viajeros sin la preceptiva autorización. También se llevó a cabo un control de velocidad, con una infracción detectada, y cuatro controles de carga y descarga, en los que se formularon tres denuncias. El control de acceso a zonas restringidas en la Plaza Mayor concluyó sin propuestas de sanción.

Los agentes intervinieron igualmente en quince incidentes sanitarios canalizados a través del 112, con nueve traslados al Hospital General de Segovia y seis altas en el lugar. Además, apoyaron a los bomberos en el incendio de una cocina y acudieron a una agresión y a una pelea en vía pública.

La Policía Local también atendió cuatro avisos por molestias de ruidos, que se resolvieron mediante mediación entre las partes, e investigó a un conductor por circular bajo la influencia de alcohol o drogas y carecer de permiso de conducir.

En el capítulo sancionador, se tramitó una denuncia por falta de respeto y consideración a los agentes de la autoridad, dos por ejercer oficios o trabajos en la vía pública sin la correspondiente licencia municipal y otra por consumo de bebidas alcohólicas en la calle fuera de los espacios autorizados.