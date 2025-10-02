El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una niña ondea la bandera de Palestina en Segovia durante la concentración que ha tenido lugar en la tarde de este jueves.

Ver 38 fotos
Una niña ondea la bandera de Palestina en Segovia durante la concentración que ha tenido lugar en la tarde de este jueves. Óscar Costa

El clamor por «la libertad de Palestina» resuena en el centro de Segovia

Dos concentraciones, una de estudiantes y otra convocada por movimientos de izquierda, congregan a cientos de segovianos ante el Acueducto

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Jueves, 2 de octubre 2025, 23:19

Comenta

«¡No es una guerra, es un genocidio!» Este grito ha retumbado este jueves en el centro de Segovia entre banderas de Palestina y ... pancartas hechas a mano con mensajes como 'Me duele Gaza'. El clamor se ha dividido en dos actos. Por la mañana, el de los jóvenes. El Sindicato de Estudiantes había convocado una huelga y una manifestación, que ha sido secundada por unos doscientos alumnos de diferentes centros educativos segovianos. Por la tarde, y también con el Acueducto como testigo, han sido organizaciones sociales, sindicales y políticas de izquierda las que han movilizado a unas setecientas personas que han unido sus voces contra Israel y a favor de «la libertad de Palestina», que ha sido la consigna más coreada y exhibida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pueblo de Valladolid es el único de la región que está entre los 50 más ricos de España
  2. 2

    El profesor que mató a tiros a su mujer y a su hijo en Laguna de Duero
  3. 3 Indemnizan con 1,2 millones de euros a los padres de un bebé por los daños causados en una resonancia
  4. 4 Cae en Valladolid un peligroso grupo criminal que asaltaba casas y se hacía pasar por policías
  5. 5

    Asume un año y tres meses por agredir sexualmente a una menor de 12 años en un kiosko de Pajarillos
  6. 6

    Vacían el concesionario de Motos Copa mientras el número de afectados supera la treintena
  7. 7

    Reclaman medidas ante la presencia de indigentes durmiendo al raso y las basuras acumuladas junto al albergue
  8. 8 Desarticulados tres puntos de venta de drogas en La Rubia y Cuatro de Marzo
  9. 9 Vuelca un camión mientras sacaba un contenedor soterrado en La Flecha
  10. 10 Los socialistas piden la supresión de la plaza de chófer «creada a la medida» de Carnero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El clamor por «la libertad de Palestina» resuena en el centro de Segovia