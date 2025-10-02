El clamor por «la libertad de Palestina» resuena en el centro de Segovia

«¡No es una guerra, es un genocidio!» Este grito ha retumbado este jueves en el centro de Segovia entre banderas de Palestina y ... pancartas hechas a mano con mensajes como 'Me duele Gaza'. El clamor se ha dividido en dos actos. Por la mañana, el de los jóvenes. El Sindicato de Estudiantes había convocado una huelga y una manifestación, que ha sido secundada por unos doscientos alumnos de diferentes centros educativos segovianos. Por la tarde, y también con el Acueducto como testigo, han sido organizaciones sociales, sindicales y políticas de izquierda las que han movilizado a unas setecientas personas que han unido sus voces contra Israel y a favor de «la libertad de Palestina», que ha sido la consigna más coreada y exhibida.

La interceptación por parte de la Armada israelí de la flotilla que portaba ayuda humanitaria a Gaza ha sido otra gota que ha colmado un vaso que ya estaba a rebosar. Desde el mediodía, alrededor de doscientos estudiantes han paseado su protesta por el casco histórico de la ciudad hasta llegar a la Plaza Mayor, donde se ha leído un manifiesto y se ha abierto el megáfono para cuantos quisieron dejar constancia alta y clara de sus mensajes.

Con el remite dirigido a los gobernantes, han reivindicado que «dejen la compraventa de armas con Israel» y que rompa definitivamente relaciones con el Ejecutivo que preside Benjamin Netanyahu. «Es vergonzoso que un Gobierno que dice ser de izquierda y el más progresista siga manteniendo vínculos con un Estado genocida», han criticado los portavoces del sindicato estudiantil.

Netanyahu, «criminal de guerra»

'El silencio es cómplice', rezaba una de las pancartas 'manchada' de sangre. Si se encontraran con el dirigente israelí en plena calle, «no le diría nada ofensivo, aunque sea un asesino; le diría que no vamos a permite las barbaridades que viene cometiendo y que vamos a seguir luchando para que no venza». Así se expresaba Carmen Gabriela, quien junto a Eduardo han ejercicio la representación del Sindicato de Estudiantes en la manifestación «pacífica» de la mañana.

Ya por la tarde, el seguimiento a la convocatoria lanzada se ha multiplicado. Unas setecientas personas se han congregado en el Azoguejo de Segovia para mostrar su apoyo al pueblo palestino y protestar contra Netanyahu, al que los organizadores han definido como «criminal de guerra». Asimismo, han calificado la interceptación de la flotilla por parte de la Armada de Israel como un «acto de piratería y un secuestro». Al igual que los jóvenes, han cargado contra los gobernantes por su inacción para frenar «el genocidio» en Gaza.

Entre los asistentes, se ha visto a los portavoces de los grupos municipales del Partido Socialista, Clara Martín; de Izquierda Unida, Ángel Galindo, y de Segovia en Marcha, Guillermo San Juan, además de representantes sindicales y de numerosos colectivos sociales.