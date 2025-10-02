Los estudiantes alzan la voz contra el «genocidio» en Palestina

Una elevada ausencia a las aulas en los últimos cursos de Secundaria, en Bachillerato y otras enseñanzas, de unos 30.700 alumnos en toda la ... comunidad, es decir sobre el 13% del total del alumnado de Castilla y León, pero más simbólica la participación en la manifestación convocada por el Sindicato de Estudiantes de Castilla y León, junto a Izquierda Unida, Podemos, el sindicato STECyL-i y otras organizaciones en protesta por la situación que vive Gaza.

Un comunicado, leído en Palencia por Víctor Martínez, portavoz del Sindicato de Estudiantes, ha denunciado que el pueblo palestino está siendo «exterminado», tras dos años de «genocidio» por parte del gobierno de Benjamin Netanyahu. Todo ello se ha dejado más de 60.000 palestinos asesinados, 18.000 de ellos menores, y la «hambruna organizada» como arma de guerra, que ya afecta ya al 25%, ha dicho a la vez que ha alertado de que hospitales, escuelas y viviendas han sido reducidos a escombros. «Gaza se ha convertido en una fosa común a cielo abierto», lamentan. «Estamos ante una limpieza étnica inhumana, diseñada por un régimen fanático y fascista que está actuando igual que hicieron los nazis contra la comunidad judía», agregan.

Ampliar

La jornada de huelga estudiantil y la movilización ha exigido el fin del «genocidio» que sufre la población de la franja de Gaza, así como la liberación de los activistas de la denominada 'Flotilla de la Libertad', que trataba de llegar a las costas gazatíes con ayuda humanitaria y que han sido apresados por el Ejército de Israel, por lo que se ha pedido al Gobierno que rompa relaciones con este país. Con la canción de 'Libre Palestina', de Koiuntura+arte como música de fondo, la manifestación, en la que han participado alrededor de 150 personas, ha partido del Monumento a la Mujer para llegar hasta la Plaza Mayor.