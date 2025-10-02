El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La cabeza de la concentración avanza desde el Monumento a la Mujer hasta la Plaza Mayor. Adolfo Fernández

Los estudiantes alzan la voz contra el «genocidio» en Palestina

Unas 150 personas asisten a la convocatoria de protesta en una jornada de huelga en el ámbito educativo

J. Olano

J. Olano

Palencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 19:48

Una elevada ausencia a las aulas en los últimos cursos de Secundaria, en Bachillerato y otras enseñanzas, de unos 30.700 alumnos en toda la ... comunidad, es decir sobre el 13% del total del alumnado de Castilla y León, pero más simbólica la participación en la manifestación convocada por el Sindicato de Estudiantes de Castilla y León, junto a Izquierda Unida, Podemos, el sindicato STECyL-i y otras organizaciones en protesta por la situación que vive Gaza.

