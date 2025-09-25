El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Lugar donde se construirá el Centro de Interpretación del Acueducto. Antonio de Torre

Cinco empresas pujan por construir el Centro de Interpretación del Acueducto

La licitación, con un presupuesto base de 5,4 millones de euros, marca la primera fase del proyecto, centrado en la estructura del edificio

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:45

El proceso de licitación para la construcción del Centro de Interpretación del Acueducto, uno de los proyectos estrella del Plan de Sostenibilidad Turística Segovia Fluye, ... ha recibido cinco ofertas por parte de empresas constructoras interesadas, informan fuentes municipales. El plazo para la presentación de ofertas concluyó el lunes, y el resultado despeja las dudas expresadas a finales de agosto por el concejal de Urbanismo, Patrimonio Histórico y segundo teniente de alcalde, Alejandro González-Salamanca, temeroso de que la licitación pudiera quedar desierta, como ha ocurrido con otros proyectos recientes, como la excavación de la plaza de Guevara o la iglesia de San Nicolás.

