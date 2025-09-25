Cinco empresas pujan por construir el Centro de Interpretación del Acueducto

El proceso de licitación para la construcción del Centro de Interpretación del Acueducto, uno de los proyectos estrella del Plan de Sostenibilidad Turística Segovia Fluye, ... ha recibido cinco ofertas por parte de empresas constructoras interesadas, informan fuentes municipales. El plazo para la presentación de ofertas concluyó el lunes, y el resultado despeja las dudas expresadas a finales de agosto por el concejal de Urbanismo, Patrimonio Histórico y segundo teniente de alcalde, Alejandro González-Salamanca, temeroso de que la licitación pudiera quedar desierta, como ha ocurrido con otros proyectos recientes, como la excavación de la plaza de Guevara o la iglesia de San Nicolás.

La recepción de estas propuestas representa un claro avance para una iniciativa que pretende completar la visita al Acueducto y prevé un desembolso de 5,4 millones de euros, financiados en gran medida con fondos Next Generation. El Centro de Interpretación del Acueducto, cuya ejecución está prevista en un plazo de veinte meses, se construirá en la plaza Oriental, entre la calle Gascos y el paseo de Santo Domingo, bajo la actual parada de taxis. El proyecto creará un espacio cultural y expositivo dedicado al Acueducto de Segovia y contribuirá a regenerar un entorno urbano muy degradado, especialmente en la calle Gascos, que termina en un fondo de saco.

El diseño del centro busca integrarse de forma discreta en el paisaje, preservando la monumentalidad del Acueducto y minimizando su impacto visual. Según el pliego de condiciones, la estructura del edificio será casi invisible desde el exterior, con una cubierta plana y practicable que se convertirá en un nuevo espacio público. En la calle Gascos, el proyecto transformará el entorno con una fachada elíptica de granito que rematará la perspectiva urbana, lo que evocará los ábsides eclesiales y creará un espacio apto para eventos públicos. La superficie total de la parcela será de 1.365 metros cuadrados, con 2.210 metros útiles y 2.700 metros construidos.

El recorrido expositivo del centro estará organizado en tres niveles, todos bajo rasante. En la Planta Plaza, a nivel de calle, los visitantes accederán a través de un vestíbulo exterior con una pérgola de granito. Esta planta ofrecerá una visión directa del Acueducto a través de un hueco acristalado, además de contar con recepción, taquillas, aseos y un núcleo de escaleras y ascensores. La Planta -1 albergará un espacio diáfano para exposiciones, con una salida en pendiente que guiará a los visitantes hacia el Acueducto, integrando la experiencia con el monumento. La Planta -2 se destinará a usos complementarios, como oficinas de gestión y cuartos de climatización.

El proyecto destaca por su compromiso con la sostenibilidad, pues cumple con las exigencias del Código Técnico de la Edificación para levantar un edificio de consumo de energía casi nulo. Incorporará sistemas de climatización y ventilación con recuperadores de calor de alta eficiencia, generación de energía renovable y puntos de recarga para vehículos eléctricos. Los materiales, como el granito gris en la fachada y la cubierta, buscan funcionalidad y armonía con el entorno.

La licitación, con un presupuesto base de 5,4 millones de euros (IVA incluido), marca la primera fase del proyecto, que se centra en la estructura del edificio. Sin embargo, la complejidad de intervenir bajo tierra y la posible presencia de restos arqueológicos, como estructuras romanas o medievales, requerirán un seguimiento constante y, potencialmente, excavaciones arqueológicas previas.