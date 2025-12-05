El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ambulancia del 112 en una calle Segovia. Antonio de Torre

Segovia

Una chica de 15 años, atropellada en Vía Roma

Otras dos mujeres resultaron heridas el jueves por la noche en la colisión entre dos coches en Zamarramala

El Norte

El Norte

Segovia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:46

El servicio de emergencias 112 de Castilla y León ha gestionado en las últimas horas dos intervenciones en Segovia capital, una por un accidente de tráfico en Zamarramala y otra por un atropello en la ciudad.

La primera alerta se recibió a las 21:10 horas de este jueves, cuando se comunicó una colisión entre dos turismos en el kilómetro 2 de la CL-607, a la altura de Zamarramala. Según el aviso inicial, se solicitaba asistencia sanitaria para una mujer de unos 20 años que se encontraba inconsciente en el interior de uno de los vehículos. El 112 activó a Bomberos de Segovia, Guardia Civil de Tráfico, Policía Local de Segovia y Sacyl. Finalmente, el personal sanitario atendió a dos personas: una mujer de 26 años, trasladada en UVI móvil al Complejo Asistencial de Segovia, y una mujer de 47 años, evacuada en ambulancia de soporte vital básico al mismo centro.

Horas después, a las 07:57 de este viernes, el 112 recibió el aviso del atropello de un turismo a una menor de 15 años en la avenida Vía Roma, en la rotonda de Melitón Martín, en Segovia. El alertante indicó que la víctima se quejaba de dolor en una pierna, por lo que se dio aviso a Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó una ambulancia. En el lugar, los sanitarios atendieron a la joven, que fue dada de alta in situ.

Te puede interesar

