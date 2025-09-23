El catastro de Segovia suma oficinas, almacenes y casas y resta naves y restaurantes

El Catastro da cuenta de los bienes inmuebles registrados en la provincia de Segovia este año. La cantidad de residencias domiciliarias; establecimientos comerciales; locales ... dedicados al ocio y la hostelería; de instalaciones deportivas; culturales; religiosas; de naves industriales; de oficinas; de almacenes, y la superficie de las parcelas registradas por el Ministerio de Hacienda para su valoración con fines fiscales alcanza los 226.917 bienes. Más de la mitad -124.046- son viviendas, de las que algo más del 21% están ubicadas en la capital.

¿Es mucho o poco? Según se extrae de las revisiones catastrales en las que se anota este patrimonio raíz de cada uno de los 209 municipios que configuran la provincia, es más que lo que había un año atrás. Aunque las cifras revelan un estancamiento. Apenas hay un crecimiento entre los ejercicios 2024 y 2025. El aumento entre las dos anualidades se queda en un 0,22%. En términos absolutos, el saldo que arrojan todos los términos segovianos es positivo al sumar 505 bienes más a los que había hace doce meses.

En cuanto a desgranar qué tipo de inmuebles son los que han empujado y contribuido a esa liviana subida, destacan algunos incrementos como el de los almacenes registrados por el Catastro. En toda la provincia hay inscritos 30.771 locales de estas características, un 0,88% más que en 2024. En mucha menor medida crece el parque residencial. El porcentaje del 0,08% revela y acredita la percepción de la que se han quejado sectores empresariales y profesionales como los de la construcción o los arquitectos, que es que faltan promociones de vivienda nueva. Casi no se está construyendo en la provincia, un escenario del que se libran la mayoría de las localidades del alfoz de la capital.

Otras pírricas subidas son las que se observan en los espacios culturales y en los destinados a los espectáculos, con nueve y dos inmuebles, respectivamente, hasta alcanzar los 385 y los 38. Junto con los bienes sanitarios registrados en el conjunto del territorio segoviano (254), son los menos numerosos en la lista de bienes raíz valorados por el Catastro. También es muy tímido el aumento de las instalaciones deportivas, que suman seis este año con respecto al anterior, con lo que el Ministerio de Hacienda contabiliza 713 en la provincia.

Otros que suman, pero poco, son los comercios. Hay registrados 3.553, cuarenta más que en 2024, lo que supone una subida del 1,1%, aun así por encima de la media de todos los bienes. El suelo también experimenta un crecimiento, llegando a los 42.942 bienes inscritos, lo que equivale a un alza del 0,2%.

En el grupo de bienes inmuebles que restan, destacan las naves industriales, plantas y fábricas. Tal y como se recoge de los datos de la Dirección General del Catastro, este año se contabilizan 21.770 a lo largo y ancho de la provincia de Segovia, 147 menos que doce meses antes. Es un descenso del 0,6%. También se pierden en este tiempo establecimientos de hostelería y de ocio. Hay 27 menos que el curso pasado. Los 726 inmuebles inscritos para su valoración catastral son un 3,5% menos que los existentes hace un año.