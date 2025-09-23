El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Arriba, comercios y naves industriales; y abajo la terraza de un restaurante y un bloque de viviendas en constucción en Segovia. De Torre y Tanarro

El catastro de Segovia suma oficinas, almacenes y casas y resta naves y restaurantes

El recuento de bienes inmuebles de este año arroja un aumento con respecto al año pasado del 0,22% del parque total

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Martes, 23 de septiembre 2025, 10:10

El Catastro da cuenta de los bienes inmuebles registrados en la provincia de Segovia este año. La cantidad de residencias domiciliarias; establecimientos comerciales; locales ... dedicados al ocio y la hostelería; de instalaciones deportivas; culturales; religiosas; de naves industriales; de oficinas; de almacenes, y la superficie de las parcelas registradas por el Ministerio de Hacienda para su valoración con fines fiscales alcanza los 226.917 bienes. Más de la mitad -124.046- son viviendas, de las que algo más del 21% están ubicadas en la capital.

