Un cartero llama a un portal para entregar la correspondencia. Óscar Costa

Segovia

Carteros al límite en Segovia: estrés, bajas sin cubrir y colas de 45 minutos

Las ausencias de hasta el 40% de los empleados en verano eleva el estrés de los que siguen en activo y retrasa envíos

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Lunes, 25 de agosto 2025, 08:52

Los carteros segovianos asumen estas semanas una carga extra de trabajo para sortear un periodo vacacional que para ellos se convierte en el más estresante ... del año. El sindicato CSIF apunta a carencias en la contratación, una plantilla diezmada por las ausencias que no reconoce el cambio en la demanda. Lo que hace años era un periodo con menos actividad, con menos cartas, se ha homologado al resto del año por el creciente peso de la paquetería en una provincia en la que crecen los destinatarios estivales por su proliferación de segundas residencias. Mientras, Correos asegura que el servicio está prestándose con normalidad. Aunque los retrasos son inevitables, la tarea se cumple gracias a la vocación de los empleados, que, con todo, muchas veces no pueden esconder su estrés al cliente, afectado por una novedad, el cierre por las tardes de la oficina del centro: la consecuencia son periodos de espera de más de 45 minutos en la única alternativa, la del centro comercial Luz de Castilla.

