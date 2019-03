«Hay que brindar el espacio a los niños y que lo usen como crean conveniente» La directora del centro Fray Juan de la Cruz, María Jesús Isabel Rodrigo, en su despacho. / Antonio de Torre María Jesús Isabel Rodrigo, directora del colegio Fray Juan de la Cruz de Segovia, señala que uno de los obstáculos «es la mentalidad de los padres»│ LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Martes, 5 marzo 2019, 10:53

María Jesús Isabel Rodrigo dirige el colegio Fray Juan de la Cruz, en la capital segoviana, que cuenta con 205 alumnos y se sitúa en uno de los entornos más privilegiados de la ciudad.

–¿Por qué es importante el proyecto del nuevo patio para el centro?

–Por dar otras opciones. Igual llevamos viendo el patio muchos años de la misma manera, que no es ni mejor ni peor, y hay otras formas nuevas. Sobre todo, aprovechar el espacio. Resulta que tenemos unos taludes que a los niños les encantan. A lo mejor hay que brindárselos para que sean ellos quienes los tomen y lo utilicen como crean conveniente.

–¿Es una técnica para buscar una mayor igualdad de género?

–Es una medida más a la hora de compartir patios. No queremos quitar el fútbol. Yo la primera, que mi hijo es amante y está en tercero. Pero que cuando salgan los niños al patio estén todos a gusto, que no lo estén solo los del fútbol o las de la cuerda. Un reparto de espacios más funcional, para todos.

–¿Qué reto supone a nivel económico?

–Nosotros no podemos abordarlo. Hay que ver cómo tenemos el patio, habría que levantarlo y hacerlo nuevo. Si no fuera por el AMPA y el Patio Vivo..., enterándose de que el Ayuntamiento hay unos troncos que van a retirar y nos les traemos. Si no es por la buena voluntad de la gente y de los padres, el centro no puede destinar dinero. Vamos cambiando cosas como las canastas con los premios que ganamos en las actividades deportivas. El cheque de la San Silvestre por llevar muchos alumnos es para balones, chalecos o conos.

«Valoramos mucho las nuevas tecnologías»

–¿Cómo avanza la filosofía de un centro que elimina los libros de texto?

–Ya llevamos varios años y hemos podido ver que los niños trabajan bien y salen tan bien preparados como los que usan libros. Valoramos mucho las nuevas tecnologías y los niños de quinto y sexto tienen los libros metidos en el portátil. También como medida de salud para no cargar la mochila. El centro tiene su proyecto de autonomía y el ajedrez se imparte obligatoriamente desde los tres años.

–¿Con qué obstáculos se encuentran para proyectos así?

–Quizás la mentalidad de los padres. Hay quien prefiere el sistema tradicional y no quiere llevar a su hijo a un centro que no es bilingüe. Nosotros no queríamos ir en esa línea y trabajamos el idioma de otra manera, como una forma de inversión lingüística, con el Re-English (una hora extra de conversación). No podemos trasladar el colegio a Picadilly Circus, lo hacemos así. O con un intercambio postal con un colegio de Londres. Los de quinto se van de intercambio con un colegio de Inglaterra. Apostamos más por lo artístico, por eso tenemos esa galería de arte en el pasillo y los artistas les imparten talleres. Hay alumnos de la IE University que entran en la clase.

–¿Tiene un centro que cumple 50 años unas instalaciones para 2019?

–Para lo que llevamos a cabo, sí. Hemos sabido aprovechar bien las aulas; en Infantil tienen su sala de ordenadores, cocina o laboratorio. Hay un aula de ajedrez y las clases tienen pantalla para el Re-English. ¿Que nos gustaría tener mejores instalaciones, más grandes y más nuevas? Por supuesto. Con lo que tenemos podemos llevar a cabo el proyecto; si no fuera así, no lo habríamos planteado.