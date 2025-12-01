CC OO brinda apoyo laboral a una media de tres personas extranjeras cada día

Las personas extranjeras cada vez ganan más presencia en el mercado laboral de Segovia. Muestra de ello es que el Centro de Información aTrabajadores Extranjeros ( ... CITE) que gestiona el sindicato CCOO ha experimentado una gran demanda desde su puesta en marcha hace menos de un mes. Aproximadamente tres personas pasan de media cada día por el despacho de Raquel de Frutos, quien se encarga de prestar un servicio de asesoría a aquellos inmigrantes interesados en comenzar su andadura profesional en la provincia. El principal objetivo es regularizar su situación —laboral y también personal—, así como detectar posibles casos de explotación y luchar contra la economía sumergida.

La oficina que brinda asesoría laboral de carácter gratuito no es algo nuevo, sino que se trata de un servicio que se venía desarrollando desde por más de dos décadas pero que fue suspendido en 2022. «El recorte de la subvención a los sindicatos efectuado cuando Vox entró en el gobierno autonómico nos obligó a cerrar el centro», lamenta el responsable de Migraciones de CC OO en Segovia, Raúl Barrio. Sin embargo, un nuevo acuerdo con la Junta de Castilla y León y el Ecyl ha posibilitado la reanudación de esta prestación.

40% porcentaje de contratos que se firmaron a lo largo del mes de septiembre en Segovia eran de trabajadores extranjeros.

Hasta ahora, no había una vía exenta de coste y de fácil acceso a la que las personas procedentes de otros países pudieran acudir para solicitar información relacionada con la inclusión laboral, las formaciones o la obtención de un empleo e, incluso, de la nacionalidad. «Estaban pagando abogados para hacer estas tramitaciones, cuando en realidad no era necesario, pero necesitaban ayuda para conocer los procedimientos», explica De Frutos. «A día de hoy, lo que más se demanda es asesoramiento jurídico en extranjería para regularizar la situación de los trabajadores, añade.

El goteo de visitantes al centro de información, que funciona de forma itinerante en Segovia y Cuéllar, siempre con cita previa, ha sido constante. «Estamos teniendo muy buena aceptación». corrobora Raúl Barrio. Es un aspecto que tiene su reflejo en el peso que ha adquirido recientemente la mano de obra migrante en las contrataciones.En septiembre, los extranjeros eran protagonistas de más del 40% de los acuerdos alcanzados con empresas. El programa GECCO, que capta empleados en sus países de origen para responder a las demandas del mercado laboral, batió récord en verano al tramitar más de 1.800 expedientes. La mayoría de ellos, relacionados con los temporeros, que operan fundamentalmente en la comarca del Carracillo.

Multitud de sectores en Segovia, así como en otras provincias, atraviesan una situación muy complicada por la dificultad que tienen para cubrir algunas vacantes. Son estos gremios los que han estrechado más lazos con los trabajadores procedentes de otros países. Raquel de Frutos ejemplifica con la construcción, los cuidados y limpieza o la agricultura, pero en los últimos meses han adquirido relevancia otras actividades como la hostelería o el transporte.

La mayoría de los acuerdos firmados tienen como protagonistas a empleados originarios de Rumanía y Bulgaria, aunque les siguen muy de cerca Colombia y Marruecos.«También están representados Perú, Chile y Senegal; la tendencia es creciente», considera el responsable sindical del área de Migraciones.

Obtener la nacionalidad

La técnica encargada de asesorar a los ciudadanos extranjeros ha tenido constancia de situaciones complejas. «Muchos usuarios vienen a buscar trabajo, pero otros simplemente acuden para regularizar su situación», especifica. Esto se debe a que una persona que no tiene permiso de residencia o la nacionalidad, que está en situación irregularidad, «no puede entrar en el mercado laboral; al menos, de forma legal», sostiene. Esto supone un gran obstáculo para alcanzar sus metas personales.

El último programa formativo de esfuerzo de integración, cuya superación es un requisito obligatorio para obtener la residencia por arraigo social, contaba con alrededor de medio centenar de plazas en la provincia y estas se cubrieron «enseguida», por lo que se ha abierto una nueva convocatoria. Otra de las necesidades que se aborda con frecuencia en la oficina de De Frutos es la homologación de títulos, un procedimiento que entraña una mayor o menor complejidad según el sector.