El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Raquel de Frutos, técnica encargada de asesorar a las personas inmigrantes, en su despacho. Óscar Costa

CC OO brinda apoyo laboral a una media de tres personas extranjeras cada día

Segovia capital vuelve a contar con el servicio gratuito de información y asesoría a empleados procedentes de otros países tres años después

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:07

Comenta

Las personas extranjeras cada vez ganan más presencia en el mercado laboral de Segovia. Muestra de ello es que el Centro de Información aTrabajadores Extranjeros ( ... CITE) que gestiona el sindicato CCOO ha experimentado una gran demanda desde su puesta en marcha hace menos de un mes. Aproximadamente tres personas pasan de media cada día por el despacho de Raquel de Frutos, quien se encarga de prestar un servicio de asesoría a aquellos inmigrantes interesados en comenzar su andadura profesional en la provincia. El principal objetivo es regularizar su situación —laboral y también personal—, así como detectar posibles casos de explotación y luchar contra la economía sumergida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Covaresa se despide de su único quiosco después de tres décadas
  2. 2

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  3. 3

    El aparcamiento de tierra de la avenida de Segovia se convierte en blanco de robos en coches
  4. 4

    Adiós a Musicarium, el «hogar para músicos» de todas las edades y niveles
  5. 5 La escapada de Marc Márquez a la Ribera del Duero para «recargar energía»
  6. 6

    Condenada a devolver 23.000 euros de pensión por empadronarse su hijo en su casa
  7. 7

    Los informáticos de la Junta alertan del riesgo de externalizar servicios
  8. 8

    Esta semana comienzan las demoliciones en la estación de trenes de Valladolid
  9. 9

    Salen a subasta cinco chalés por medio millón de euros en un pueblo de Segovia
  10. 10

    Valladolid desecha la tarjeta municipal única al haberse quedado obsoleta sin estrenarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla CC OO brinda apoyo laboral a una media de tres personas extranjeras cada día

CC OO brinda apoyo laboral a una media de tres personas extranjeras cada día