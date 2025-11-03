El 57% de los temporeros contratados en la última campaña estival eran marroquíes

Cerca de 2.000 trabajadores que desempeñaron su labor en la campaña agrícola estival en Segovia participaron en el programa Gecco del Ministerio deInclusión, Seguridad ... Social y Migraciones, que contempla la contratación de personas extranjeras en origen.Esta cifra de temporeros duplica los registros observados el año anterior, lo que se atribuye a la incorporación de nuevas empresas a esta iniciativa para la migración regular. Más de la mitad de los empleados que desempeñaron su labor en el campo provincial a lo largo del pasado verano eran de origen marroquí.

El sector agrícola segoviano urge mano de obra, especialmente en la campaña estival. Para paliar la escasez de personas que se quieran dedicar a esta actividad, son muchas las empresas que buscan interesados en otros países para completar sus vacantes. Un total de ocho negocios participaron en el programa para la contratación a extranjeros en origen, de los que dos tramitaron sus expedientes directamente y los seis restantes, a través de la Asociación de Viveristas Segovianos (Vifase) y una, por medio de Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL).

Los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno en Segovia confirman la tendencia al alza de la contratación de migrantes para la campaña agrícola estival. El pasado verano llegaron a la provincia 1.821 trabajadores adscritos al programa Gecco, mientras que en 2024 fueron 928 y, antes de la pandemia, la cifra apenas lograba rebasar los 300.

Según detalla el organismo gubernamental, los países con los que inicialmente se ha colaborado son Marruecos, que aporta el 57% de los empleados; Colombia, con el 22%; y Senegal, con el 16%. Completan el listado 61 temporeros procedentes deGuatemala y 22 con origen en Honduras y Ecuador, entre otros.