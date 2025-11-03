El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Temporeros trabajan en una plantación de la provincia. Óscar Costa

Segovia

El 57% de los temporeros contratados en la última campaña estival eran marroquíes

El número de participantes en el programa de empleo y migración regular se ha duplicado en solo un año

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:54

Comenta

Cerca de 2.000 trabajadores que desempeñaron su labor en la campaña agrícola estival en Segovia participaron en el programa Gecco del Ministerio deInclusión, Seguridad ... Social y Migraciones, que contempla la contratación de personas extranjeras en origen.Esta cifra de temporeros duplica los registros observados el año anterior, lo que se atribuye a la incorporación de nuevas empresas a esta iniciativa para la migración regular. Más de la mitad de los empleados que desempeñaron su labor en el campo provincial a lo largo del pasado verano eran de origen marroquí.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una pelea entre cuatro personas moviliza a la Policía en un nuevo altercado en Delicias
  2. 2 Detenida una mujer por explotar sexualmente a otras cuatro en un piso de Valladolid
  3. 3

    El agredido a martillazos en el Rancho Grande deja de ser okupa
  4. 4

    Adiós a tres décadas de la mejor gastronomía en Rioseco
  5. 5

    La multinacional china Gotion, accionista de InoBat, planea invertir 5.000 millones en Valladolid
  6. 6

    «Todo llevó al cese en el Real Valladolid. Nada que objetar»
  7. 7 Un vecino de Valladolid pierde casi 10.000 euros en una ciberestafa a través de TikTok
  8. 8

    Una yogurtería con vocación de franquicia reabrirá un local de la plaza de Coca
  9. 9

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  10. 10 Muere un corredor tras caerse por un barranco en el monte Pajariel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El 57% de los temporeros contratados en la última campaña estival eran marroquíes

El 57% de los temporeros contratados en la última campaña estival eran marroquíes