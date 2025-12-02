El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La nueva concejala de Mercados, Comercio e Industria, Berta Migueláñez. Óscar Costa

Mazarías remodela el gobierno y pone a Berta Migueláñez en Comercio

Horcajo se responsabiliza de Hacienda, María Carpio gestionará los fondos europeos, Gabriel Cobos, Contratación, y Sergio Calleja coordinará la Agenda Urbana

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:36

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha firmado este martes el decreto con la nueva estructura del equipo de gobierno municipal y el reparto de las distintas delegaciones.

La última concejala incorporada al equipo de gobierno, Berta Miguelañez, asumirá la dirección del área de Mercados, Comercio, Industria y Salud Pública. Bajo su responsabilidad estarán los mercados al aire libre, el mercado municipal de La Albuera, el área de Consumo, el CIESS de San Lorenzo y la gestión de los cementerios. Además, pasará a formar parte de la junta de gobierno local. Migueláñez ha entrado a formar parte del equipo de gobierno en sustitución de Rosalía Serrano, que dimitió el pasado mes de octubre tras meses de sospechas sobre su actividad empresarial.

Por su parte, María Carpio incorpora a sus actuales competencias —Personal y Organización— la gestión de los fondos europeos. José Luis Horcajo, además de Obras, Servicios e Infraestructuras, asumirá también la responsabilidad del área de Hacienda.

Gabriel Cobos gestionará el área de Contratación y continuará al frente de Sostenibilidad Ambiental, Festejos Patronales y Participación Ciudadana. Sergio Calleja amplía igualmente sus funciones: a Juventud y Educación añade ahora la coordinación de la Agenda Urbana y la oficina de Europa Direct.

El resto de áreas —Urbanismo y Patrimonio, Servicios Sociales, Igualdad y Barrios, Cultura, Seguridad Ciudadana, y Turismo, Innovación, Digitalización y Promoción Económica— se mantienen sin modificaciones.

En cuanto a las tenencias de Alcaldía, Alejandro González-Salamanca será el primer teniente de alcalde; May Escobar, la segunda; José Luis Horcajo, el tercero; y la concejala Azucena Suárez pasará a ocupar la cuarta tenencia de Alcaldía.

Te puede interesar

