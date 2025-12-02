Mazarías remodela el gobierno y pone a Berta Migueláñez en Comercio

El Norte Segovia Martes, 2 de diciembre 2025, 13:36 | Actualizado 13:44h. Comenta Compartir

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha firmado este martes el decreto con la nueva estructura del equipo de gobierno municipal y el reparto de las distintas delegaciones.

La última concejala incorporada al equipo de gobierno, Berta Miguelañez, asumirá la dirección del área de Mercados, Comercio, Industria y Salud Pública. Bajo su responsabilidad estarán los mercados al aire libre, el mercado municipal de La Albuera, el área de Consumo, el CIESS de San Lorenzo y la gestión de los cementerios. Además, pasará a formar parte de la junta de gobierno local. Migueláñez ha entrado a formar parte del equipo de gobierno en sustitución de Rosalía Serrano, que dimitió el pasado mes de octubre tras meses de sospechas sobre su actividad empresarial.

Por su parte, María Carpio incorpora a sus actuales competencias —Personal y Organización— la gestión de los fondos europeos. José Luis Horcajo, además de Obras, Servicios e Infraestructuras, asumirá también la responsabilidad del área de Hacienda.

Gabriel Cobos gestionará el área de Contratación y continuará al frente de Sostenibilidad Ambiental, Festejos Patronales y Participación Ciudadana. Sergio Calleja amplía igualmente sus funciones: a Juventud y Educación añade ahora la coordinación de la Agenda Urbana y la oficina de Europa Direct.

El resto de áreas —Urbanismo y Patrimonio, Servicios Sociales, Igualdad y Barrios, Cultura, Seguridad Ciudadana, y Turismo, Innovación, Digitalización y Promoción Económica— se mantienen sin modificaciones.

En cuanto a las tenencias de Alcaldía, Alejandro González-Salamanca será el primer teniente de alcalde; May Escobar, la segunda; José Luis Horcajo, el tercero; y la concejala Azucena Suárez pasará a ocupar la cuarta tenencia de Alcaldía.