El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bandeira (Balonmano Nava) se eleva para lanzar contra la portería del Puente Genil en el partido de este domingo.

Ver 32 fotos
Bandeira (Balonmano Nava) se eleva para lanzar contra la portería del Puente Genil en el partido de este domingo. Óscar Costa

El Balonmano Nava está oficialmente en crisis

El Puente Genil gana con holgura a los segovianos, que suman su quinta derrota en seis jornadas con un ataque sin soluciones

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Domingo, 19 de octubre 2025, 18:23

Comenta

Que Puente Genil, un equipo ante el que el Balonmano Nava empató el curso pasado los dos partidos, se paseara este domingo en tierras segovianas ... indica que los problemas del equipo son de calado. El duro calendario de inicio se ha allanado en las dos últimas semanas y no llegan las victorias. En ninguna de las cinco derrotas en seis jornadas que mantienen al equipo abajo –igualado a dos puntos con el colista– llegó con opciones al desenlace. La consecuencia de un ataque que no halla soluciones con tanto jugador nuevo –hasta doce– por compenetrarse. La lógica dice que el tiempo creará automatismos y que el resto de facetas –desde la portería a la defensa– parecen sanas, pero el cuadro médico ya requiere oficialmente de tratamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Antonio Banderas brinda por la felicidad de su hija Stella y desvela por qué eligieron Valladolid para la boda
  2. 2 Bailes, besos y cambios de vestido: los invitados comparten las primeras fotos de la boda de Stella del Carmen en Valladolid
  3. 3

    Las anécdotas de la boda de Stella del Carmen: de la carta para Banderas a la locura por Dakota Johnson
  4. 4 Detenido por dar un puñetazo en la cara «sin mediar palabra» a un joven en una discoteca de Valladolid
  5. 5

    El gimnasio de la antigua Lauki, una avenida y una promoción de 179 viviendas cosen Los Viveros con Valladolid
  6. 6

    Stella del Carmen se hace esperar para su blindada boda en Valladolid
  7. 7

    Así son los remontes que el PP quiere para el casco histórico de Segovia
  8. 8

    Qué se puede ver en la Casa Museo de Miguel Delibes en Valladolid
  9. 9

    Los antidisturbios expulsan de Valladolid a 50 aficionados del Sporting por enfrentarse a hinchas locales
  10. 10 El reto del Valladolid aéreo: ¿eres capaz de identificar tu calle vista desde el cielo?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Balonmano Nava está oficialmente en crisis