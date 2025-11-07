El Ayuntamiento da por resuelta la avería de la rotonda del Espolón

El Ayuntamiento de Segovia da por reparada la fuga de agua potable que desde hace años provocaba humedades y embalsamientos en el bloque de ... viviendas situado en el entorno de la rotonda del Espolón, uno de los nudos de tráfico más transitados de la ciudad, en la confluencia de la carretera de La Granja y la avenida Juan Carlos I. Los trabajos de tapado y reposición del pavimento comenzaron este miércoles y se prolongarán lo imprescindible para dejar la zona completamente operativa con una pequeña reordenación de la glorieta para mejorar la circulación.

El concejal de Obras, José Luis Horcajo, explicó que se trataba de una incidencia «muy complicada» de localizar. «Esto empezó incluso en 2015, cuando se detectó una cierta humedad que se resolvió, pero a primeros de 2023 volvieron las humedades en el edificio de Juan Carlos I», relató. Pese a las inspecciones, la avería «no daba la cara» por la acumulación de capas de hormigón y asfalto -«casi más de medio metro»- que impedían aflorar el agua a superficie. Finalmente, los técnicos hallaron el punto de pérdida en una conducción de abastecimiento situada bajo la glorieta: «Había un picotazo, una perforación, y el agua buscaba su camino contra el edificio», señaló Horcajo, que subrayó el «empeño» del personal de Aguas para dar con el foco.

Según el edil, el caudal que penetraba en el inmueble era muy elevado y, tras la intervención, «ha bajado muchísimo». Aunque a comienzos de semana aún no se disponía de la lectura definitiva, confía en que la filtración haya cesado. Recordó, en cualquier caso, que el edificio cuenta desde su construcción con bombas de achique por la presencia de manantiales en la zona, por lo que «siempre han tenido estos problemas, son históricos», si bien lo ocurrido «no era ni medio normal».

La reparación culmina con un proceso de rastreo técnico que, en fases previas, recurrió a prelocalizadores y escuchas nocturnas para precisar los puntos de pérdida en una infraestructura compleja y enterrada bajo un eje estratégico de movilidad. La intervención obligó a cortes puntuales de suministro y a desvíos de tráfico que multiplicaron las retenciones en horas punta.

Con la fuga ya sellada, el Consistorio acometerá la reposición del firme con el plan de asfaltado. «Lo vamos a dejar bien rematado: se va a quitar una de las isletas para favorecer el tráfico y la rotonda quedará pintada, no en construcción», avanzó Horcajo. El objetivo es restablecer la normalidad en los próximos días y cerrar así un episodio que ha generado molestias entre vecinos y conductores durante un mes y medio.