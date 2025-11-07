El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Trabajos de sellado en el lugar de la avería de la rotonda del Espolón. Antonio de Torre

Segovia

El Ayuntamiento da por resuelta la avería de la rotonda del Espolón

En los próximos días se acometerá la reposición del firme, aunque una de las isletas de la glorieta desaparecerá por completo

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 08:18

El Ayuntamiento de Segovia da por reparada la fuga de agua potable que desde hace años provocaba humedades y embalsamientos en el bloque de ... viviendas situado en el entorno de la rotonda del Espolón, uno de los nudos de tráfico más transitados de la ciudad, en la confluencia de la carretera de La Granja y la avenida Juan Carlos I. Los trabajos de tapado y reposición del pavimento comenzaron este miércoles y se prolongarán lo imprescindible para dejar la zona completamente operativa con una pequeña reordenación de la glorieta para mejorar la circulación.

