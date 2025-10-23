El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Operarios trabajan en la localización de la avería. Antonio de Torre

La localización de la avería permite el restablecimiento del suministro de agua en la zona del Espolón

El reventón de la tubería ha ocasionado filtraciones en el edificio contiguo durante años, con la consiguiente pérdida de agua potable

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:57

Comenta

En la mañana de este jueves se ha localizado la avería en la red de suministro de agua potable que afectaba a la rotonda del ... Espolón, una de las zonas más transitadas de la ciudad. Lo ha anunciado el propio alcalde de Segovia, José Mazarías, tras la junta de gobierno local. El Ayuntamiento espera que la incidencia, que ha generado muchas molestias debido a los cortes de tráfico y las retenciones, quede resuelta en las próximas horas para poder restablecer el suministro de agua en la zona antes del final del día.

