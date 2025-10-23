La localización de la avería permite el restablecimiento del suministro de agua en la zona del Espolón

En la mañana de este jueves se ha localizado la avería en la red de suministro de agua potable que afectaba a la rotonda del ... Espolón, una de las zonas más transitadas de la ciudad. Lo ha anunciado el propio alcalde de Segovia, José Mazarías, tras la junta de gobierno local. El Ayuntamiento espera que la incidencia, que ha generado muchas molestias debido a los cortes de tráfico y las retenciones, quede resuelta en las próximas horas para poder restablecer el suministro de agua en la zona antes del final del día.

Según Mazarías, la avería se encuentra en una conducción de agua potable situada justo debajo de la rotonda, en el confluencia de las avenidas Padre Claret y Juan Carlos I. El problema ha causado filtraciones y embalsamientos que durante años han afectando a garajes y trasteros de un edificio situado en la avenida Juan Carlos I. La causa estaba en la rotura de una tubería de fibrocemento, material propenso a averías y reventones aún está presente en cincuenta kilómetros de la red de distribución de la ciudad. «Hemos constatado que buena parte del agua que se filtraba era potable, lo que da cuenta de una pérdida muy significativa y totalmente impermisible», señaló el alcalde, que acusó a los gobiernos municipales anteriores de no haberse preocupado de atajar la situación.

Localizar el punto exacto de la rotura ha llevado mucho tiempo y no ha sido tarea fácil, entre otras cosas porque se encuentra bajo una de los principales nudos de tráfico de la ciudad. Para la detección, se han utilizado prelocalizadores, dispositivos instalados en puntos estratégicos de la red que permiten realizar escuchas nocturnas y localizar con precisión los puntos de pérdida de agua.

La intervención ha requerido cortes de agua y una reordenación del tráfico en la zona que han trastocado la rutina diaria de los ciudadanos. Mazarías agradeció el esfuerzo de los operarios del servicio de aguas y los fontaneros, que durante el último mes han desarrollado un trabajo «cuidadoso, como si de cirujanos se tratara». «Han trabajado sin descanso, para localizar la avería lo antes posible, utilizando maquinaria pesada con precisión para evitar daños adicionales», añadió.

Turbidez

El alcalde confirmó que el suministro se restablecerá hoy, aunque advirtió que los vecinos de las zonas colindantes podrían experimentar bajadas de presión o turbidez en el agua debido a las obras. Como la tubería afectada es la que abastece al casco antiguo y a los barrios situados por debajo de esta cota, también los vecinos de estas zonas podrían notarlo. La situación irá normalizándose progresivamente conforme avancen las horas. Tras la reparación de la avería hidráulica, se acometerá la obra civil necesaria para devolver la rotonda a su estado original, un proceso que «llevará su tiempo», aunque se ejecutará «con diligencia».

Mazarías aprovechó para responder a las críticas recibidas al hilo de la avería, en particular a Guillermo San Juan, portavoz de Segovia en Marcha, a quien acusó de «oportunismo» y «cinismo» por quejarse públicamente de la gestión de la avería. «Como concejal, San Juan sabía que se estaba actuando en una avería compleja. Criticó la falta de inversión en la red de agua, pero no lo hizo cuando apoyaba a los gobiernos anteriores, que no abordaron este problema», le reprochó el alcalde.